Ebru Özkan ile Timuçin Esen “Ben Gri” Dizisinde Buluşacak

Hekimoğlu isimli televizyon dizisi projesinde rol alan Ebru Özkan ile Timuçin Esen isimli iki başarılı oyuncu Kanal D ekranlarının en sevilen çiftleri arasında yer alıyordu. Uyarlama olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Timuçin Esen ile ebru Özkan'ın yanı sıra pek çok başarılı isim de performans sergiliyordu. Diğer taraftan usta oyuncu Timuçin Esen projede gelişen olaylara karşı verdiği garip tepkileri ve ilginç tavırları ile çok farklı bir portre çiziyordu. Doktor Ateş isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Timuçin Esen bu defa yeni proje ile adından söz ettirdi ve merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Timuçin Esen’in yanı sıra Ebru Özkan'da İpek karakterine hayat vererek Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncuları arasına yer alıyordu. Doktor Ateş ile doktor İpek hastane yönetiminin başında bulunuyor ve çift arasında hiç bitmeyen atışmalar yer alıyordu. Seyirci grubu ikilinin atışmalarını çok seviyor bu sahnelerin daha fazla olması gerektiğini savunuyordu. Ebru Özkan ile Timuçin Esen arasındaki kimyanın ve uyumun çok yüksek olduğunu düşünen seyirci grubu, çifti birbirine çok yakıştırıyordu. Diğer taraftan iki iyi dost olan İpek ile Ateş karakterleri bazı zamanlarda flörtöz hallerde de bulunuyordu. Seyirci grubu iki ismin bu hallerini heyecan içerisinde seyrediyor ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyordu. Dizi projesinde Aytaç Şaşmaz, Okan Yalabık, Damla Colbay ve Kaan Yıldırım gibi ünlü isimler de vardı.

Performansları ile hayat verdikleri karakterler ile çok konuşulan ve hepsi birbirinden başarılı olan oyuncular rollerine çok yakıştırılmış, çok sevilmiş ve Ebru Özkan ile Timuçin Een unutulmaz rollere hayat vererek izleyicilerin hafızasına kazınarak çok iyi partner olmuştu. Bunun yanı sıra seyirci kitlesi çifti farklı bir yapımda tekrardan beraber görmek istemiş ve bu dileklerini sosyal medya paylaşımlarına da yazmıştı. İki ünlü oyuncu hakkında elde edilen son bilgilere göre Timuçin Esen ile Ebru Özkan'ın Disney Plus dizisi olan Ben Gri isimli projede beraber rol alacağı öğrenildi. Peki Ben Gri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Yapımda iki başarılı oyuncu güçlü oyunculuk performansları sergileyerek hayranları karşısına çıkacak. Dizi psikolojik gerilim, gizem ve suç türünde yayınlanarak seyirci ile buluşacak. İki oyuncu rollerinin hakkını veren performansları imza atacak ve isimlerinden söz ettirecek. Birkaç gün önce dizinin 1. tanıtımı da yayınlanmış ve tanıtım gerilim sahneleri ile dikkat çekmişti.

Projenin yönetmenliğinin Durul Taylan ile Yağmur Taylan tarafından yapıldığı bilinirken Ben Gri dizisi, İlayda Akdoğan, Buse Kahraman, Alican Yücesoy, Mücahit Koçak, İlayda Akdoğan, Selin Kahraman ve Onur Bilge gibi isimleri de bir araya getiriyor .Tanıtımı ile ilgili çeken ve gerilim dolu sahneler ile konuşulan Ben Gri isimli dizi projesi Timuçin Esen ile Ebru Özkan'ı başrolde buluşturması sebebi ile en beğenilen yapımlar arasında yer aldı ve merak konusu oldu.