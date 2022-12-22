Cilt Bakımı Nasıl Yapılır, Cilt Bakımı Sırasında Yapılan Hatalar Nelerdir?

Her insanın dilek listesinde mükemmel bir cilt şüphesiz yer almaktadır. İyi bir bilgilendirmeye sahip olmamıza ya da tüm çabalarımıza rağmen basit hatalar uygulamak cildi temizlemek yerine cildi kirletmek de ve daha da yormaktadır. Bu durumun önüne geçmek için öncelikle kullandığımız cilt temizleyiciyi iyi bir şekilde seçmemiz gerekir. Devamlı olarak belki de pahalı olan nemlendirici ürünleri seçiyoruzdur. Fakat nemlendiricinin içerisinde bulunan maddelere dikkat etmemiz gerekir. Bu duruma öneri olarak içerisinde az kimyasal bulunan ürünleri seçmek gösterilebilir. Aksi takdirde kullanılan ürün sonucunda kızarıklık ya da akne veya buna benzer bir cilt sorunu meydana gelebilmektedir.

Yüzde bulunan lekelere dokunduğunuz zaman daha büyük bir problemle karşılaşmak olası bir durumdur. Yaşanması mümkün olan bu durumun sebebi ise folikül duvarını yıkmanız ve bunun sonucunda bakterilerin yayılmasını sağlamış olmanız olacaktır. Lekelere okumanız sonrasında şişmenin önüne geçmek için yüzünüze sülfür maskesi uygulayabilirsiniz.

Cildiniz kuru ise çok fazla nemlendirici kullanmaktan kaçınmanız gerekmektedir ve ağır nemlendirici içeriği olan kremlerden uzak durmanız tavsiye edilir. Uzun vadede bu tipte ürünler kullanmak cilt üzerinde daha fazla tıkanıklık yaşanmasına sebep olabilir. Nemlendiricinizi bezelye tanesi büyüklüğünde yüzünüze uygulamanız yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra ne yediğinize ve ne yemediğinize dikkat etmeniz ve beslenmenize sağlıklı yağları eklemeniz gerekmektedir. Cilt parlamasına ise avokado gibi yağ asidi fazla olan besinler sağlayacaktır.

Cilt sağlığı için Güneş’e de dikkat etmek gerekir ve fazla oranda güneşe maruz kalmak cildin yaşlanmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra Güneş’e karşı kullanılan ürünler de akne sorununa sebep olabilmektedir. İçerisinde titanyum ve çinko olan ürünler Güneş’ten korunmak için tercih edilmektedir. Bu tipte ürünler kullanmak delikleri tıkamaz ve cildin nefes almasını sağlar.

Makyajla kesinlikle uyumamanız gerekir ve hiçbir zaman makyajınızı çıkarmadan uyumamanız konusuna vurguda bulunulur. Çok uykunuz olsa bile ya da çok nadiren bile olsa bu durumu kesinlikle yapmamanız gerekmektedir. Yüzünüz makyajlı olmasa bile gece yatmadan önce yüzünüzü mutlaka yıkayıp o şekilde uyumanız gereklidir. Bununla birlikte cilt sağlığı için uyku çok önemlidir ve uykuyu pas geçmemek gerekir. Uykuya dikkat ettiğiniz zaman cildiniz kendini yenileyecektir ve dilinizdeki değişiklikleri siz de fark edeceksiniz. Cilt bakımı ve makyaj malzemeleri hakkında merak edilen detayları haberimizin devamında yazdık. Makyaj malzemelerini aldıktan 6 ay sonra kullanmamanız gerekir ve bu durum hakkında tavsiye edilenler aşağıda yer almaktadır.

Güzellik için kullanmış olduğunuz ürünlerin tarihine dikkat etmek de cilt sağlığı için çok önemli olmaktadır. Makyaj ürünlerini aldıktan 6 ay sonra kullanmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Aksi halde cildiniz kullandığınız ürünü dışarı atabilir ve istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya gelinebilir. Cilt nemlendirmesine de diziniz yağlı olmasa bile dikkat etmek gerekir. Cildiniz yağlı ise yağ içerikli nemlendiriciler yerine su bazlı nemlendiriciler kullanmanız gerekli olmaktadır.

