Cildi Gençleştiren Doğal Yağlar Nelerdir?

Kolajen cildin sıkı canlı ve dolgun görünmesini sağlamaktadır fakat vücudun kolajen üretimi yaş ilerlediği zaman azalma gösterir. Bu duruma çözüm olarak ise doğal yağlar cilde kolajen desteği sağlamakta faydalı olacaktır. Kolajen desteği ile yaşlanma belirtileri geciktirilir, hücre yenilenmesi sağlanır ve cilde dolgunluk kazandırılır. Bu tipteki doğal yağların cilt bakım rutinine eklenilmesi cildin gençleşmesine katkı sağlayacaktır. Kolajen bakımından zengin olan yağların cilt bakım rutinine eklenmesi durumunda her zaman genç kalmak mümkündür.

Cildin %80’ini oluşturan kolajen elastin denilen farklı bir protein ile cildinize beraber çalışmaktadır. Cildin elastikiyetini sağlamakta olan kolajen üretimi yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterir. İleri yaşlarda vücutta bulunan kolajen üretiminin azalması ile cilt ilaçlanması da başlamış olur. Cilt üzerinde sarkmalar, ince çizgiler ve kırışıklıklar meydana gelir ve bu nedenle cilde kolajen desteğinin sağlanması gerekir.

Kolajen desteğini sağlamak için doğal yağları cilt bakım rutinine dahil etmek gerekmektedir. Sizler için haberimizin devamında cilde kolajen desteği sağlamakta olan mucizevi yağlar hakkında detaylı bilgilere araştırdık ve merak edilenleri yazdık.

Cildin nem depolama özelliğine sahip olan tatlı badem yağı teni yumuşatması sebebiyle de pek çok kadın tarafından tercih edilmektedir. Cildi onarması ve beslemesi sebebiyle de tatlı badem yağı pürüzsüz bir cilde sahip olmaya yardımcı özellik gösterir. Bunun yanı sıra ciltlerin elastin yapısında koruyan tatlı badem yağı yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırması ile birlikte kolajen üretimini de destekler. İnce kırışıklıkların dolgunluk kazanmasına faydalı olan tatlı badem yağının düzenli bir şekilde kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra tatlı badem yağı koyu leke görünümünü açar, cilt tonunu eşitler ve göz altındaki morlukları giderir.

Pamuk yardımı ile 1-2 damla tatlı badem yağı cilde masaj yaparak uygulanır. Bunun yanı sıra kullanılan nemlendirici krem içerisine birkaç damla tatlı badem yağı eklemek de izlenebilecek bir yöntemdir. Her gün cilde tatlı badem yağı uygulamak tavsiye edilir.

Tatlı badem yağının yanı sıra avokado yağı da cildi dış etkenlere karşı korur ve cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Bununla birlikte cilt kusurlarını giderir ve hassas, kuru cildi yatıştırmakta görev alır. Cilde kolajen desteği sağlayan avokado yağı güçlü antioksidan içeriği ile de tercih edilir. Cilt için gençlik iksiri görevi gören avokado yağı erken yaşlanma belirtilerini de azaltmaktadır.

Cilt tarafından çok kolay bir şekilde emilmekte olan avokado yağı cilt üzerinde bulunan kırışıklıkların üzerine masaj yaparak uygulanabilir. Avokado yağı kolajen desteği için herkes uyumadan önce cilde sürülür ve sabah uyandığınızda bu şekilde cilt arınmış olur. Zeytinyağı da cilde uygulanan yağlar arasındadır. Öncelikle avuç içerisinde damlatılır ardından eller yardımı ile zeytinyağı ısıtılır ve masaj yapar hareketleriyle temiz cilt üzerine uygulanır. Zeytinyağını sabah ve akşam yağlı bir cildiniz yoksa uygulamanız tavsiye edilmektedir.