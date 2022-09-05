Çikolata Alerjisi Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar, Belirtileri Nelerdir?

Uzman Doktor Deniz Şimşek, çikolata ve çikolatanın içerisinde bulunan etken maddelerin çikolata alerjisine neden olabileceğini ifade etti. Piyasada bulunan çikolataların büyük bir kısmının fındık, fıstık, yumurta, üzüm, süt tozu, buğday ve soya gibi farklı alerjen içerikleri de barındırdığı ile ilgili yorumlar gerçekleşti. Çikolata alerjisi olan bir kişinin bağışıklık sisteminin etkilendiğini ifade eden Şimşek, alerji ile vücutta bulunan antikorların savaşmak için harekete geçtiğini açıkladı. Genellikle çikolata alerjisinin gıda alımından birkaç dakika sonra ortaya çıktığı ve doğru tıbbi müdahale ile karşılaşıldığında etkilerinin 24 saat içerisinde tamamen düzeltilebileceği ifade edildi. Sizler için haberimizin devamında çikolata alerjisi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenlere yazdık. Peki çikolata alerjisi tedavi edilir mi, çikolata dersi tedavisi nasıl olur, çikolata alerjisi neden oluşur?

Alerjinin en şiddetli belirtisinin anafilaksi olduğunu ifade eden Uzman Doktor Deniz Şimşek, acil tıbbi müdahalenin yapılmadığı durumda ölümcül sonuçlar görülebileceğini ifade etti. İç hastalıkları uzmanı Doktor Deniz Şimşek, yaygın olarak anafilaksi durumunda dil boğaz, ağız, dudak ya da yüzde aşırı şişme, nefes darlığı, karın ağrısı, şiddetli kramplar, kas güçsüzlüğü, dışkıda anormallik, hızlı kalp atışı, bayılma, bilinç kaybı ve düşük tansiyon gibi ciddi belirtilerinin görüldüğünü söyledi. Bunun yanı sıra Uzman Doktor Deniz Şimşek anafilakisi yaşanması durumunda en kısa süre içerisinde bir sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesinin ne kadar önemli olduğuna da vurguda bulundu.

Şimşek, alerjinin tespitine yönelik önemli açıklamalarda bulunurken merak edilenleri de yanıtladı ve dikkatleri üzerine çekti. Kan testi yaparak çikolata alerjisini tespit etme yönteminin de kullanıldığını ifade eden Uzman Doktor Şimşek, hastanın belirtilerinin gözlemlendiğini ve daha sonra alerji teşhisinin konulduğunu anlattı. Bunun yanı sıra sinirlilik, mide bulantısı, ishal, hazımsızlık, kusma, mide ekşimesi, gaz, şişkinlik gibi maddelerin de belirtiler arasında yer alabileceği açıklandı.

Çikolata alerjisi olarak bilinen hastalığın henüz kesin olarak bir tedavisinin bulunmadığını ifade eden Uzman Doktor Deniz Şimşek, bu durumun kontrol altına alınabileceğini de açıkladı. Alerjiden uzak durulması ile alerji tedavilerinden en iyi sonucun alınabileceğini belirten Uzman Doktor Deniz Şimşek konu hakkında merak edilenlere yanıt vermiş oldu.

Çikolata yiyerek kilo verilir mi?

Çoğu zaman çikolata yemek düşünüldüğünde akla olumsuz şeyler gelir fakat pek çok tarifte çikolata kullanımı ile birlikte sağlıklı yiyecekler de ortaya çıkar. Hazırlanan kahvaltılık yulaf ezmesinin üzerine çikolata eklenerek sağlıklı bir tatlı yapılabilir ve bu durumun pek çok da faydası bulunmaktadır.

Çikolata hakkında var olan kötü algı sebebiyle pek çok kişi çikolata yemeye çekinir fakat ölçülü tüketildiği durumda çikolata yemek yararlı sonuçlar da doğurabilecektir. Pek çok kişi için oldukça lezzetli olan çikolatanın kötü olmadığına inanmak zor bir durumdur fakat çikolata hakkında pek çok yanlış bilgi mevcuttur. Özellikle bitter çikolata içerisinde bulunan mineraller ve antioksidanlar sağlığı destekleyici özellikler göstermektedir.

Diyet yapıldığı ya da kilo verildiği sırada çikolata yemeyi bırakmaya gerek yoktur ancak Çikolata yerken kullanılan miktar ve sıklığa da dikkat edilmesi gerekir. Kahvaltıdan sonra ya da akşam yemeğinden sonra istenilen zamanda çikolata yenilebilir fakat kalori açığı oluşturma ise burada dikkat edilmesi gereken nokta olmaktadır.