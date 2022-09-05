Liz Truss Kimdir, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Verdiği Sözleri Tutacak Mı?

Ülkenin yeni başbakanı olan ve İngiltere'deki iktidarda yer alan muhafazakar partinin lider adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss, gündemde en çok araştırılan isimler arasında gösterildi. İngiltere'nin yeni başbakanı seçilmesiyle dikkatleri üzerine çeken ve önemli açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı, ülkenin üçüncü kadın başbakanı olarak da adını tarihe yazdırdı. Konu hakkında yapmış olduğu ilk açıklamalarda İngiltere'yi bir muhafazakar olarak yöneteceğini söyleyen Truss, 2019 yılında seçmenlere verdikleri sözleri tutacaklarını da açıkladı. Peki İngiltere'nin yeni başbakanı olan Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

İngiltere'nin yeni başbakanı olan ve muhafazakar partinin lider adayları arasında yer alan Dışişleri Bakanı, Temmuz tarihinde istifa ederek görevinin sonlandıran Boris Johnson’ın koltuğunda oturacak. 46 yaşındaki Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı olması ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında gösterildi. Bunun yanı sıra İngiltere'nin 3. kadın başbakanı ve ikinci kadın Dışişleri Bakanı unvanını da kazanmış oldu.

Başarılı isim rakibi eski maliye bakanına saygılarını sunduğunu açıklarken partisine yeni lider olarak seçilmekten onur duyduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi. İngiltere başbakanı olması sonrasında yapmış olduğu ilk konuşmada İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson’a “dostum” şeklinde bir hitapta bulunarak adından söz ettirdi. Yıl içerisinde partisinin seçmenlere verdiği sözü yerine getireceğini açıklayan İngiltere yeni başbakanı parti liderleri olarak İngiltere'de oy verenlere söz verdikleri şeyleri yerine getirme niyetinde olduklarını anlattı.

Yeni başbakan Liz Truss, savunduğu politikalar ile eski Başbakan Margaret Thatcher'e benzetildi ve eski başbakanın “Demirli Leydi” lakaplı olması hatırlandı. İngiltere'nin yeni başbakanı olan ve İngiltere'de iktidarda bulunan muhafazakar partisinin lider adayları arasında gösterilen Dışişleri Bakanı yeni göreviyle dikkatleri üzerinde topladı.

Babası matematik profesörü ve annesi hemşire olan Liz Truss, 1975 doğumludur. Başarılı isim Oxford Üniversitesi'nde ekonomi, politika ve felsefe eğitimleri almış ve daha sonra petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalışmıştır. İngiltere'nin yeni başbakanı 2010 yılında ise South West Norfolk'ta milletvekili seçilerek alınan söz ettirmiş ve 2012 yılında ise Cameron hükümetinde kabineye girmeyi başarmıştır. İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Truss, uluslararası ticaret bakanı olarak da görev yapmıştır. 15 Eylül 2022 tarihinden bugüne Dışişleri Bakanı olarak görev almakta olan Truss İngiltere'nin 3. kadın başbakanı oldu ve Boris Johnson’ın yerine geçti.

Vaatleri ile dikkat çeken ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde söz verdikleri vaatleri yerine getireceklerini açıklayan Truss savunma harcamalarının arttırılmasını ve vergilerin düşürülmesini sağlayacaklarını belirtmişti. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji için ödenen yeşil vergileri askıya alma konusunda da önemli açıklamalar yapmıştı.

Diğer taraftan göçmen kişileri Ruanda'ya gönderme planına diğer ülkeleri de dahil etmek ile ilgili ifadeler kullanan Liz Truss, İngiltere'nin vergilerini azaltıp ekonomilerini büyüteceklerini söylemişti. Bu yönde cesur bir plan sunacağını açıklayan Truss, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanması ile büyük başarılar elde etti. Açıklamalarında artan enerji faturaları konusuna da değinen Truss, yalnızca faturalar ile değil bunun yanı sıra uzun vadeli enerji tedarik problemleri ile de ilgileneceğini belirtti.

Oxford'da 1975 senesinde dünyaya gelen ve İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olmasıyla adından söz ettiren Truss, vaatleri ile vatandaşların ilgisini çekti.