Çift Doz Aşı Olmadan Tatile Çıkmayın Uyarısı!

TÜSAD, yaklaşan uzun tatil öncesi önemli bir açıklama gerçekleştirdi ve bayramın güvenli olduğu kadar sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi adına bazı hatırlatmalar yaptı. TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor M. Onur Turan vatandaşların tatile çıkmadan önce mutlaka çift doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Mümkün olduğu kadar tatil yapılması için sakin yerlerin seçilmesi gerektiği konusuna vurguda bulunan TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor M. Onur Turan maske, mesafe ve hijyen kurallarından da vazgeçilmemesi gerektiğini açıkladı.

Pek çok koronavirüs kısıtlamasının Temmuz ayı ile birlikte kalkması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması ardından pek çok vatandaş tatil planını hazırladı. Diğer taraftan salgın sürecinin devam etmesi ve Delta varyantı vakalarında artış görünmesi riski arttırırken uzman hekimler de tavsiyelerde bulundu. Hekimler tedbirin elden bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu ve tatile çıkmadan önce çift doz aşı yaptırılması gerektiği söylenildi.

Turan, tatile çıkmadan önce vatandaşlara kesinlikle çift doz aşı yaptırılmasının önerildiğini belirtti. Çift doz koronavirüs aşısının tamamlanmasının varyantlara karşı daha çok koruyacağını ve toplumsal bağışıklığı artıracağını söyledi. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı. Uzman hekimler aşının bulaş riskinin de aza ineceğini söyledi ve mutlu, sağlıklı bir tatil sürecinin geçirilmesi adına çift doz aşıların yaptırılması ve maske mesafe hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Bugüne kadar tanımlananlar içerisinde derse varyantının en kolay ve en hızlı bulaşabilen varyant olduğu tespiti gerçekleşti. Bu sebeple yurt dışından gelen turistlerin çoğunlukta bulunduğu konaklama yerleri ve kalabalık otellerin riskli olabileceği uyarısı gerçekleşti. Bu tür tatil yerlerine gidilmesi durumunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği de söylenildi ve ellerin sık sık dezenfektan ile temizlenmesi gerektiği konusunda hatırlatma yapıldı.