Sevgilisini Motosikletiyle Seyir Halindeyken Öldüren Katilin İfadesi Kan Dondurdu!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda motosikleti ile seyir halinde iken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki genç kadın Hatun Güneş’i öldüren katil Yusuf Kaçar, açıklamaları ile dehşete düşürdü. Kaçar, emniyette yapılan işlemler ardından adliyeye sevk edildi ve daha sonra öldürme sebebini anlattı. Hatun Güneş’i kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğünü ifade eden katil, sevgilisi Güneş’in barışması durumunda öldürmeyeceğini anlattı.

Dün öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen dehşet verici olayda iddialara göre 27 yaşındaki Hatun Güneş'in sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf Kaçar isimli katil, motosikleti ile seyir halinde olan kadının önünü kendi aracı ile kesti ve daha sonra silahını çıkarıp genç kadını vurdu.

Çift arasında yolda tartışma çıktı ve Hatun Güneş isimli 27 yaşındaki kadın sevgilisi Yusuf Kaçar’ın gitmemesi durumunda polisi arayacağını belirtti. Daha sonra Yusuf Kaçar kendi aracından pompalı tüfeğini alıp Hatun Güneş isimli kadına ateş açtı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Genç kadının vücuduna saçmalar isabet ederken Güneş kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevrede silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekipleri ile 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelirken bölge güvenlik çemberine alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde ise genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun yanı sıra 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Güneş isimli genç kadının cansız bedeninin yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşanan korkunç olay sonrasında kayıplara karışan Yusuf Kaçar isimli şahıs ise bir akaryakıt istasyonunda telefonla cinayeti polise ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri Yusuf Kaçar’ı gözaltına aldı ve daha sonra şahıs adliyeye sevk edildi.