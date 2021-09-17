Canan Ergüder ile Kenan Ece'den Film Projesi!

Başarılı oyuncu Canan Ergüder, yönetmenin yaptığı elmacık kemiği, burun ve çene analizi sonucunda çıkan %90 benzerlik sebebi ile “Sadan Hanım” oldu. Kenan Ece ile eşi Canan Ergüder’in başrolde yer aldığı Sadan Hanım isimli filmin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde sinemalarda vizyona gireceği bilgisine ulaşıldı.

Filmin toplumsal bilinci artırmak ve Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için çekildiği öğrenildi. Filmin yönetmenliğini ise Göksel Gülensoy’un yaptığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Projede ömrünün son zamanlarını bu hastalık ile geçiren Sadan Ünüvar’ın yaşamı konu edilmekte. Gülensoy, filmin çekimlerine 2014 senesinde başladıklarını ifade etti ve Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak oyuncu için onlarca fotoğrafa baktığını söyledi. Daha sonra başarılı isim Canan Ergüder’in benzerliğini fark ettiğini açıklayan yönetmen Göksel Gülensoy iki isim arasında %90 gibi yüksek oranda bir benzerlik tespit ettiğini açıkladı. Ünlü yönetmen hemen Canan Ergüder’in peşine düştüğünü ifade ederken Canan Ergüder’e menajeri aracılığı ile ulaştığını ve oyuncuyu projeye ikna ettiğini söyledi.

Yetenekli oyuncu Canan Ergüder, Alzheimer gibi sinsi ilerleyen, oldukça yaygın olan ve sosyal yönü kuvvetli olan projeyi kabul etmesi ardından o zaman hayatta olan Sadan Ünüvar’ı evinde ziyaret etmiş ve ikili sohbet etmişti.

Sadan Ünüvar’ın yönetmen Göksel Gülensoy‘un kayınvalidesi olduğu bilgisi ise dikkat çekici nitelikte görüldü. Ünüvar’ın çocukluğundan 2018 senesinde yaşanan ölümüne kadar hayatı filmde anlatılıyor. Bunun yanı sıra Canan Ergüder’in hayat vereceği karakterin askeri ataşe eşi Ziyaettin Ünüvar’ı da başarılı oyuncu Canan Ergüder’in kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece canlandırmakta. Canan Ergüder ile Kenan Ece'nin rol aldığı film hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Projenin dram türünde seyirci kitlesi ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı ve filmin toplumsal farkındalığı arttırmak adına da önemli bir rol üstlendiği şeklinde yorumlar yapıldı.