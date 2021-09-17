Eski Uzman Çavuş Musa Orhan Davasında Yeni Gelişme!

Siirt'te meydana gelen olayda eski uzman çavuş Musa Orhan'ın 18 yaşındaki İpek Er isimli genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü. Eski uzman çavuşun yeniden hakim karşısına çıktığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Görülen davada Cumhuriyet savcısının sanığın tutuklanmasına karar verilmesinde görüş bildirdiği açıklandı. Aynı zamanda mahkeme heyeti de tutuklanma talebinin reddine karar verdi ve duruşma 3 Aralık tarihine ertelendi.

Duruşma, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü de tutuksuz sanık Orhan ile avukatların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldığı bilgisine ulaşıldı. Görülen duruşmada tanıklar dinlendi ve maktül İpek Er’in babası Fuat Er ile annesi Hikmet Er de salonda hazır bir şekilde bulundu.

Sanık Orhan, susma hakkını kullanacağını açıkladı ve savunma gerçekleştirmedi. Duruşma sırasında Maktül İpek Er’in babası Fuat Er, annesi Hikmet Er ile avukatları, mütalaaya ilişkin beyanlarında sanık eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini açıkladı. Mütalaaya ilişkin savunmada sanık Orhan ise masum olduğunu düşündüğünü ve İpek Er’in ölümü sebebiyle üzgün olduğunu ifade etti.

Beraatini talep ettiğini açıklayan eski uzman çavuş Orhan, kullanmış olduğu ifadeler ile dikkat çekti. Mahkeme heyetinin ise tutuklanma taleplerinin reddine karar verdiği öğrenilirken duruşmanın 3 Aralık tarihine ertelediği bilgisine de ulaşıldı. Diğer taraftan gündemde yer alan duruşma salonuna avukat cübbesi giymiş bir şekilde girmek isteyen bir kişinin polisin dikkati sayesinde fark edildiği ve bunun yanı sıra gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

İpek Er isimli 18 yaşında bir genç kadının 7 Temmuz 2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği öğrenilmiş ve daha önce sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.

İpek Er’in şikayette bulunması üzerine konu hakkında soruşturma başlatıldığı da açıklanmıştı. 16 Temmuz 2020 tarihinde 18 yaşında genç kadının intihar girişiminde bulunduğu belirtilmiş ve iki gün sonra da genç kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılmıştı.