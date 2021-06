Can Yaman Sevgilisi Diletta Leotta’yı Ailesi ile Tanıştırdı

Türkiye'de rol aldığı romantik komedi türündeki diziler ile adından söz ettiren ve son olarak İtalya'da çektiği Sandokan isimli dizi ile ününe ün katan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile beraber Türkiye'ye geldi. Sevilen oyuncu Can Yaman, sevgilisi ile İstanbul'da boğaz turu yaptı ve Diletta Leotta’yı ailesi ile tanıştırdığı anlardan fotoğraflarını paylaştı.

31 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman bir süre önce evlilik teklifi ettiği spor spikeri sevgilisi 29 yaşındaki Diletta Leotta ile beraber ülkesine döndü. Yaklaşık olarak 6 aydır İtalya'da bulunan ve “Sandokan” isimli dizinin hazırlıklarını sürdüren Can Yaman, hayat verdiği karakterin çekimlerinin bitmesinden sonra İstanbul'a döndü.

İtalyan Diletta Leotta ise sevgilisi Can Yaman'a eşlik etti ve beraber boğaz turu yaptı. Aşıklar İstanbul'da geçen ilk günlerinde Türk lezzetlerini de tattı. Can Yaman sevgilisine İstanbul'u tanıtırken spor spikeri Leotta da sosyal medya hesabından bu anları paylaştı. Poyrazköy'de ojektif karşısına geçen İtalyan spor spikeri, Türk mutfağından görüntüleri ve boğaz manzarasını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu Can Yaman ilerleyen saatlerde ise Diletta Leotta’yı ailesi ile tanıştırdı. Başarılı isim Can Yaman'ın annesi Güldem Can ise sosyal medya hesabından oğlu ve Diletta Leotta ile çekildiği fotoğrafı yayınladı. Paylaştığı fotoğrafın altına “Kızım ve oğlum” notunu düşen anne dikkat çekti.

Sabah saatlerinde ise Ayasofya Camii’yi ziyarete giden Diletta Leotta ile Can Yaman çifti, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. 16 Şubat tarihinde Can Yaman bir uçağın arkasına “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum Can” yazısını taktırıp İtalyanca evlilik teklifinde bulunmuştu.

2 ay önce ise yeni evlerine taşınan ikili, İtalya'nın Roma kentinde bulunan aşk yuvalarında mutluluk pozu vermiş ve bu anları yayınlamıştı. İtalya'da dikkat çeken bir dizi için anlaşma yapan ünlü oyuncu Can Yaman'ın popülerliğini artırmak için Diletta Leotta ile reklam aşkı yaşadığı da öne sürülmüştü fakat çift evlilik yolunda ilerleyerek bu iddiaları yalanlamıştı.