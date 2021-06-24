Taşeron ve Kamu İşçisi Olan Binlerce Kişiyi İlgilendiren Kararlar Netleşmeye Başladı! Taşeron Maaş Zammı, 3.Tediye Ödeme

2021 taşeron ve kamu işçisi maaşlarının ne kadar olacağı hem çalışmalar tarafından hem de aileleri tarafından merak ediliyordu. Soruya yanıtı da yetkililerden gelmeye başladı. Uzun süredir hem çalışanların hem de ailelerinin beklediği rakamlara dair son dakika gelişmeleri yaşandı. 700 binden fazla çalışan ve ailesinin gözü yeni açıklanacak zam oranlarında. Geçtiğimiz günlerde ise işçiler için zam rakamları sunulmuştu. Toplu sözleşme görüşmelerinde ise ne sonuç çıkacağı merak konusu. Açıklanacak kararla birlikte binlerce vatandaş zamlı maaşlarını öğrenmiş olacak.

MAAŞ DURUMUNDA SON DURUM NEDİR? MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Türk-iş ve Halk-İş tarafından kamu işçileri için teklifler geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İki kurumda birleşerek en düşük brüt ücret için öncelikle 4 bin 800 lira dedi. 2021-2022 yıllarının ilk altı ay için , daha sonraki altı aylar içinde %3 refah payı talep edildi.

DEVLETLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Halk-iş ve Türk-İş sadece maaş zam rakamlarını değil aynı zamanda toplu iş sözleşmesinde vatandaşlarımızın diğer haklarını da sundu. Türk-iş Genel Mali sekreteri olarak görev alan Ramazan Apar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız tarafından iki kurumunda ortak talepleri bakanlığa iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyla böylece resmi olarak görüşmeler başlatılmış oldu.

MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşme kapsamında işçi sayısının artmasından dolayı Türk-iş ve Halk-İş bu dönemde birleşerek ortak bir çalışma sundu. Konfederasyonların talepleri sunulmasıyla resmi süreç başladı. Pazarlık süreci içinse müzakereler yapılacak. Zam oranlarının temmuz ayının sonunda ise kesinleşmesi bekleniyor.

3.TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Zam rakamlarının dışında binlerce vatandaşımız tediye ödemelerini de bekliyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler taşeron işçilere yıl içinde dört taksit olarak veriliyor. 13’er günlük hesaplamalarla hesaplarına yatırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte ilk tediye ikramiyesi 29 Ocak’ta ikincisi de 11 Mayıs tarihinde ödendi.

Geriye ise iki taksit ödemesi kaldı. Maden işletmelerinde çalışanlar için ilave tediyenin tamamı 24 Aralık tarihinde verilecek. 2021 yılının ikinci yarısında da diğer iki tediye taksiti çalışanlarımızın hesaplarına yatırılacak. Fakat tarihler henüz netleşmiş değil.

2021 tediye ödemelerinin ne kadar olacağı da yine çalışanlar ve aileleri tarafından merak edilen bir diğer konu. Tediye ödemeleri brüt ücret üzerinden hesaplanmakta. Ardından da SGK primi, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmakta. En düşük ödeme ise 1108 Türk lirası olacak. Yani asgari ücretle çalışan biri 52 gün için toplamda 3 bin 646 lira alacak.

52 günlük tediye ödemelerinden ise her işçi yararlanamamakta. Bu tediye ödemelerinden çalışanların yararlanabilmesi için 6772 sayılı kanun kapsamına gire kurumlarda kadrolu kamu işçisi olarak görev alması gerekiyor. Tam liste ise şu şekildedir;

- Kamu iktisadi teşekkülleri

- Genel ve katma bütçeli kurumlar

- Özel bütçeli idareler

- Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler

