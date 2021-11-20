Camdaki Kız Oyuncuları Kamera Arkasında Zorlanıyor

Ekranlara getirilen dizilerin kamera arkasını tahmin etmek seyirci kitlesi için çok olanaklı durum olmuyor. Her sahnesi uzun süren ve büyük emekler ile çekilen diziler çaba içerisinde hazırlanıyor. Bazı sahnelerin de çekilmesi için saatler geçmesi gerekiyor ve tüm ekip titizlikle çalışıyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosu da geniş bir hazırlık sürecinden geçerken kamera arkası uzun bekleyişler de bulunuyor.

Dizi oyuncuları bazı zamanlarda soğuk kış günlerinde denize atlama durumunda bile kalabiliyor. Diğer taraftan soğuk evlerde de üşüyerek dizi çekimi gerçekleştiriliyor. Kamera önündeki oyuncular gibi kamera arkası çalışanları da bir hafta içerisinde oldukça uzun olan bölümleri bitirmek için yoğun bir emek veriyor. Oyuncu kadrosu bazı zamanlarda çekimlerin yapıldığı alanlarda fotoğraf çekerek o anları sosyal medya hesabından yayınlıyor. Paylaşılan fotoğraflar ile birlikte dizi hayranları kamera arkasındaki oyuncuların hallerini görme imkanı buluyor ve yeni bölüm ile ilgili tüyolar aranıyor.

Eski ve büyük konaklarda yapılan dizi çekimlerinin oyuncuları özellikle kış mevsiminde üşüyerek sette kalıyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre polar sabahlıklar ile oturan oyuncu kadrosu cep telefonu kameralarına yansıdı. Soğuk günlerin kendisini hissettirmeye başlaması ile birlikte büyük konaklarda çekilen diziler de ekibi zorladı.

Camdaki Kız dizisinde de bu şekilde benzer bir durum oluştu ve oyuncu kadrosu battaniyelere sarılarak sahnelerini beklemeye başladı. Ünlü oyuncu Selma Ergeç sahne arasında kendi bölümünü beklerken oyuncu kadrosu ile çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Dizide Selen karakterine hayat veren yetenekli isim Selma Ergeç, battaniyelere sarılmış oyuncuların fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu “üşüyerek çalışanlarda bugün” şeklinde bir not düştü ve sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafı yayınladı. Selma Ergeç tarafından paylaşılan fotoğraf ile birlikte Devrim Yakut, Feri Baycu Güler ve Burcu Biricik’in üşüdüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.