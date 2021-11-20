40 Bin TL Borcu Olan Kişilere Müjde, En Düşük Faizle Onaylı Nakit Verilecek

Bankalara ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu olan ve bu kredi ve kredi kartı borçları 40 bin TL'ye kadar olan vatandaşlara Müjdeli Haber bankalar üzerinden geldi. Son dakika olarak ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapata bileceğiniz 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyası kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından başlatıldı. Kampanyaya katılacak olan kişiler 40 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay olabilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesabına yatacak. 40.000 TL 36 ay vadeli olarak alacağınız İhtiyaç ve borç kapatma kredisi de Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 40.000 TL başvuru

Borç kapatma kredisi olacak olan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank devlet bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sağlıyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üzerinden uzaktan başvuru yapabileceğiniz gibi sizlere en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yaparak borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar bireysel borç kapatma kredisi kullanırken esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlar ise ticari borç kapatma Kredisi olarak Bankaya kredi başvurusunda müracaat etmesi gerekiyor.

Özel bankalardan 40.000 TL borç kapatma kredisi

Özel bankalar arasında yer alan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte diğer bankadaki olan borçlarınız için 40 bin TL'ye kadar onay vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek. Yapı Kredi Bankası haricinde Garanti Bankası Akbank Denizbank ve qnb Finansbank üzerinden de 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu ve borç kapatma kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Bankalar emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımak isteyecek ve güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için kapatma kredisi kullandıracak.