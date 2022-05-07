Camdaki Kız Final Mi Yapacak, Camdaki Kız Sezon Finali mi Yoksa Final mi Olacak?

Geçtiğimiz sezonda Nisan ayında birinci bölümü ile ekranlara gelen Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümleri ile büyük beğeni toplamıştı. Dizinin başrol oyuncuları olan Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik öncelikle OGM Pictures'ın farklı bir projesi olan Kırmızı Oda’da rol almış ve ekran uyumları ile ilgi çekmişti. Partnerlikleri ile beğeni toplayan iki oyuncu Boncuk ile Can karakterlerine hayat vermişti. Ünlü isimler aynı yapımcı firmanın dizisi olan Camdaki Kız isimli projede yeniden buluştu ve bu defa Sedat ile Nalan karakterlerine hayat verdi.

Söz konusu projede Hande Ataizi, Şerif Erol, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer ve Tamer Levent gibi birbirinden usta isimler kadroda bulunuyor. Seyirci kitlesini hikayesi ile sarsan bir dizi olarak yayınlanan Camdaki Kız perşembe akşamlarında yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Acılarla dolu bir hayat geçiren Nalan'ın hikayesinde çok farklı bir sürecin yaşanacağı biliniyor ve Hayri ile Nalan'ın ne zaman aşk yaşayacağı merak içerisinde bekleniyor. İzleyici grubu bu konunun dizide nasıl gelişeceğini henüz bilmiyor fakat Hayri ile Nalan'ın arasındaki yakınlaşma dizi hayranlarını heyecanlandırıyor.

Seyirci kitlesinin merak ettiği bir diğer konu ise Camdaki Kız dizisinin sezon sonunda final yaparak yayın hayatını sonlandırıp sonlandırmayacağı oldu. Dizinin sezon sonunda final mi yoksa sezon finali mi yapacağı araştırıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi. Her ne kadar söz konusu proje yüksek reyting oranları alsa da yetkili kişiler konu hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmemişti ve bu durum da seyirci kitlesini endişeye sürüklemişti.

Diziden beklenen açıklama sonunda geldi ve ünlü oyuncu Enis Arıkan merak edilenleri yanıtladı. Gelecek sezonda da Camdaki Kız dizisinin devam edeceği müjdesini veren ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.