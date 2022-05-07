Zeytin Yaprağı Nelere İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?

Geçmişten bugüne zeytin yaprağı uzun yaşamın sırrı olarak görülmektedir ve zengin şifa kaynağı olarak da bilinmektedir. İçerisinde sayısız fayda bulunduran zeytin yaprağı çok önemli bir bitkidir. Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyenler zeytin yaprağını düzenli olarak tüketir ve zeytin yaprağı içerisinde çok sayıda fayda barındırır. Özellikle kurutulmuş olarak tüketilen bu bitkinin zayıflamaya destek verdiği ve kilo kontrolünü de sağladığı bilinmektedir. Bununla birlikte kilo verildiği sırada bağışıklığın düşmeyeceği aksine zeytin yaprağı ile güçleneceği bilinmektedir. Çok sayıda insan, vücudundaki toksinleri atmak ve kilo vermek için zor çözümler denemek yerine bitkisel çözümleri yani zeytin yaprağını tercih etmektedir. Ödemin atılmasına da destek veren bu bitki, bedeni rahatlatmak görevini de üstlenir.

Düzenli olarak tüketilen zeytin yaprağı zihne işlevsellik kazandırır, yüksek tansiyona iyi gelir ve kan basıncının düşürülmesine fayda gösterir. Zeytin yaprağının antibakteriyel olması sebebi ile mantarlardan ve bakterilerden kurtulabilmek mümkündür. Bununla birlikte anne karnında oluşabilen zihinsel ve genetik problemlerinde önüne zeytin yaprağı ile geçilebilir. Zeytin yaprağı dişi ağrıyanlar için kurtarıcıdır ve kemiklerde gerçekleşebilecek olan iltihaplanmaların da önüne geçer. Açlık hissini bastıran ve tok hissettiren zeytin yaprağı yaraların da hızlı bir şekilde iyileşmesi sağlamaktadır.

Zeytin yaprağı bütün faydalı besinler gibi aşırı ve yanlış tüketiminde zararlı olabilmektedir. Özellikle zeytin yaprağına alerjisi olan kişilerin bu bitkiyi tüketmesi tavsiye edilen bir durum olmamaktadır. Bazı kişilerde ise zeytin yaprağının tüketimi ardından kızarıklık, kaşıntı ya da mide bulanması gibi reaksiyonlar görülebilmektedir. Böyle durumlarda ise zeytin yaprağı zararlı olabilir ve tüketiminin durdurulması önerilir.

Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, zeytin yaprağının faydalarını anlatmış ve öncelikle 1 ay boyunca uygulandığı sırada rahat bir şekilde 2 kilo verilebileceğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra Profesör Doktor Saraçoğlu, zeytin yaprağının diyabet ve yüksek tansiyona da faydalı olduğunu açıklamıştır.