Camdaki Kız Dizisine Cemal Hünal Emir Karakteri ile Katıldı

Birinci sezon sonrasında ikinci sezonu öncesinde de büyük bir merak uyandıran Camdaki Kız dizisi pek çok heyecanlı gelişme ile yayın hayatına devam ediyor. 2. sezonunda Hayri karakterini senaryoya dahil eden Camdaki Kız dizisinin senaristleri gelişme ile isimlerinden söz ettirmişti. Hayri karakterine kimin hayat vereceği ve bu karakterin hikayeye dahil olması ile nasıl bir değişim yaşanacağı dizi hakkında en çok konuşulan konular arasında gösterilmişti. Reyting oranları ise seyirci grubunun duyduğu bu merak sayesinde oldukça yüksek tutulmuş ve Hayri karakteri diziye dikkat çekici bir giriş yapmıştı. Peki Camdaki Kız Emir kimdir, gerçek adı nedir?

Projenin 2. sezonunun başında Cihangir Ceyhan tarafından hayat verilen Hayri karakteriyle adeta bir doping yapılmış ve projenin 3. sezonunda da Hayri karakteri üzerinden yeni olaylar yaşanmıştı. Hayri ile Nalan karakterlerinin yakınlaşması ve daha sonra ikilinin çevresinde yaşanan gelişmeler dizinin odak noktası haline geldi. Hayri karakteri sonrasında diziye ikinci doping etkisi gösterecek olan karar da alındı ve yeni bir oyuncu diziye dahil edildi. Projenin yeni sezonunda yine gizemli bir erkek karakteri diziye dahil olarak merak uyandırdı. Cemal Hünal diziye yeni katılacak olan isim olarak belirlendi ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Kanal D ekranlarında izleyici karşına çıkan ve Perşembe akşamlarında seyirci grubu ile buluşan Camdaki Kız dizisi çok güçlü rakipleri ile yarışma halinde bulunuyor. ATV projesi olan Aldatmak ve Show TV projesi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileriyle yarışan Camdaki Kız yeni sezonu ile büyük başarılara imza attı.

Hikayeyi ve gizemi doğrudan etkileyecek olan yeni karakter Camdaki Kız isimli televizyon dizisine dahil oldu ve seyirci grubu bu gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Camdaki Kız rakip projeler ile önemli bir mücadele sürdürürken yeni karakter ise projeyi öne çıkaran detaylar arasında gösterildi.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal oyunculuk kariyerinin başından bu yana yer aldığı projeler ile seyirci kitlesinin beğenisini kazanmış ve pek çok başarılı işe imza atmıştı. Ünlü oyuncu ekranlara Camdaki Kız ile dönüş yapma kararı aldı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. İstanbul'da 1976 yılında doğan ünlü oyuncu 2008 senesinden bu yana setlerde yer almayı sürdürüyor. Oyuncu bir süre önce rol aldığı Asi isimli dizide Kerim karakterine hayat vermiş ve bu karakter ile hafızalara kazınmıştı. Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan ünlü isim bu dizide ise Sinan karakterine hayat vermişti. Sadakatsiz dizisi ardından bir sene sonra Camdaki Kız’a dahil olan ünlü isim diziye Emir olarak katıldı ve gizemli bir hikayeyi beraberinde getirdi.

İlk sezonda Cihangir Ceyhan tarafından yaratılan büyük etki sonrasında Cemal Hünal'ın da seyirci grubunda ne gibi etkiler bırakacağı merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin sonraki bölümlerinde Emir karakteri ile ilgili hangi olayların yaşanacağı araştırma konusu oldu.