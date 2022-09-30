Ardıç Yağı Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

İnsan vücudunda bulunan kanı temizleyen ve toksinleri arındıran ardıç yağı birkaç damla olarak tüketildiği durumda pek çok faydayı beraberinde getirecektir. Ardıç yağı yüze sürüldüğü zaman cildin aromasını ve temizlemesini sağlamaktadır. Bu yağ doğal bir sıkılaştırıcı tonik görevi görür ve mide sorunlarından uykusuzluğa kadar pek çok problemin giderilmesine yardımcı olur. Ardıç yağının dalları, meyveleri ve yaprakları uzun yıllardır manevi ve tıbbi amaçlar için tercih edilmiştir.

Bu yağ ardıç bitkisinin meyvelerinden elde edilmiştir ve uçucu bir yağ olarak bilinir. Baharatlı, odunsu ve ferah bir kokuya sahip olan ardıç yağı düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman pek çok anlamda insanlara destek olacaktır. Ardıç yağı evin bir köşesinde küçük şey içerisinde de muhafaza edilebilir. Ardıç meyvesi günümüzde esansiyel bir yağ olarak yaygın olarak solunum yolu enfeksiyonları rahatsızlıklarında da kullanılır. Bunun yanı sıra kas ağrıları ve yorgunluk için de olan olmaktadır. Ardıç yağı bağışıklık sistemini güçlendirmeye, cilt kusurlarını yatıştırmaya, sindirimi güçlendirmeye ve uykusuzluğa yardımcı olmaktadır. Ardıç yağı bir bardak su içerisinde bir iki damla ekleyerek tüketilebilir ve aromaterapi etkisi için de buharlaştırılabilir. Cilt üzerine Taşıyıcı yağlar ile karıştırarak uygulanabilecek olan ardıç yağı antibakteriyel özellikleri ile de bilinmektedir.

Yaygın olarak dünya genelinde kullanılan ve bitkisel bir yağ olan ardıç yağı içerisinde güçlü bileşenler bulundurur. Toksinlere karşı iç organlarda koruyucu bir etki gösteren ardıç yağı vücudu toksinlerden arındırma görevini üstlenir. Saçları besleyerek güçlendirir, saç dökülmesini azaltır ve saç diplerine uygulandığı sırada dipleri uyararak yeni saç çıkmasını da destekler. Kan temizleme özelliği de bulunan ardıç yağı vücuttan toksikleri ve zararlı maddelerin atılmasını destekleyecektir. Bunun yanı sıra kan yoluyla bulaşabilecek hastalıkların riski de ardıç yağı kullanımı ile azaltılabilir.

Soğuk algınlığı gibi üst solunum problemlerine karşı kullanılır. Ardıç yağı bağışıklık sistemini destekler ve bir bardak suya birkaç damla eklenir. Sinüzit için etkili olan ardıç yağı cilde arındırıcı ve temizleyici etki de bırakır. Sarkmaların ve sivilcelerin önüne geçmede destek alan ardıç yağı cilt gözeneklerini sıkılaştırır. Zeytinyağı gibi taşıyıcı bir yağ ile birkaç damla ardıç yağı karıştırılarak cilt üzerine kullanılabilir veya bir miktar su ile bu karışım karıştırılarak tonik olarak tercih edilebilir.

Ağrı azaltıcı özellikler de ardıç yağı faydaları arasında bulunur ve özellikle romatizma ağrılarında kullanılır. Ağrıyan bölgeye masaj yaparak kullanılabilen ardıç yağı kokusu sebebiyle rahat bir uyku için de gerekli ortama hazırlanmakta görev alır. Ardıç yağı kaygı giderir ve rahatlama etkisi bırakarak kolay bir şekilde uykuya dalmaya fayda gösterir. İyi bir cilt temizleyicisi olan ardıç yağı cildi sıkılaştırır ve derinlemesine cilde arındırıcı etki gösterir. Cilt üzerinde bulunan gözeneklerin küçülmesine faydalı olan ardıç yağı büzücü özelliklere sahip olması ile de bilinir. Bunun yanı sıra saç derisini ve cildi de koruyan ardıç yağı kuru cilt problemine de giderecektir.