Camdaki Kız Dizisi Sezon Finali ve Yeni Sezon Başlama Tarihi Belli Oldu

Camdaki Kız Dizisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan ve yayınlandıktan sonra büyük bir izleyici kitlesini oluşturan Camdaki Kız dizisi, sezon finali ne zaman olacak merak edilmektedir. Camdaki kız dizisi sezon finali ne zaman olacak, dizi yeni sezonda olacak mı? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun olduğu Kanal D televizyonun da önemli yapımlarından birisi olan Camdaki kız sezon finali Haziran Ayının 2.haftasında olacak.

Camdaki kız dizisi sezon finali ne zaman?

Yayınlandığı günden beri ilk bölümü ile birlikte reyting rekorları kıran ve dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisi, son zamanlarda yüksek reyting sayesinde oldukça popüler bir dizi olmaktadır. Kanal D uzun yıllar sonra tekrardan bir dizi yaparak izlenme rekorlarına ortak oldu. Camdaki kız dizisinin reyting oranı ortalama 8 civarında. Perşembe akşamları yayınlanmaya devam eden Camdaki Kız sezon finali ise 9.bölüm ile olacak. Sezon finali tarihi ise 10 Haziran Perşembe.

Camdaki kız dizisi 17 Haziran’da var mı yok mu?

Camdaki Kız dizisi, 10 Haziran Perşembe günü sezon finalini yapacak. Bu sezon finali sonrasında yeni sezona hazırlıklar yapılacak. 17 Haziran tarihinde, 9. bölüm ile sezon finali yaptığı için bu bölümde yeni bölüm olmayacak. Kanal D Televizyonunun 17 Haziran'da 9 bölümden oluşan bir kolaj koyması bekleniyor. Camdaki Kız 10 haziran günü sezon finalini yapacak.

Camdaki kız dizisinin yaz tatili ne kadar sürecek? Camdaki kız dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Camdaki Kız dizisi, aynı adlı romanı ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseridir. Camdaki Kız 2.sezon 10.bölüm Eylül 2021 yılında başlayacak. Çekimlerine ise Ağustos ayında başlanacağı duyuruldu. Bizim tahminlerimize göre Eylül ayının son haftasında Camdaki kız 10.bölümü ile 2.sezona başlayacaktır.

Bilindiği gibi diziler genel olarak Haziran ve Temmuz aylarında tatil sezonuna girerler. Bu kış dizileri için geçerlidir. Yeni sezonda olmak isteyen, Camdaki Kız 10 Haziran günü sezon finali yapacak. Resmi bilgileri kanal-d sosyal medya hesaplarından veya kanal-d internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Camdaki Kız önümüzdeki yıl devam edecek.