Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca Düzenlenen Espor Turnuvasına Katıldı

Espor turnuvasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan final turnuvasında genç yetenekler Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları ile karşılaştı. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği maçı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turnuvada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti. Espor dalında başarılı ola gençlere ödüllerini Cuöhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

"Futbol Kolektif Takım Oyunu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi. Espor turnuvasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor" ifadelerini açıklamasında kullandı.

"Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı."

Başarılı Olanlara Erdoğan'dan Ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından turnuvada başarılı olan gençlere ödüllerini takdim etti. Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.