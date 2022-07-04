Çalışmalar, Omikron ile 'Uzun Covid' Riskinin Daha Düşük Olduğunu Buldu

Lancet'teki bir İNGİLTERE soruşturması, geçen kış Omicron varyantının "uzun Covıd" olarak bilinen kalıcı semptomlara neden olma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor. King's College London ekibi, bir uygulamada Covıd semptomlarını kaydeden yaklaşık 100.000 kişiden gelen verilere baktı. Omikron dalgası sırasında enfekte olanların% 4'ünden biraz fazlası, önceki Delta dalgasında enfekte olanların% 10'una kıyasla uzun Covıd semptomları kaydetmişti. Ancak Omikron dalgası sırasında çok daha fazla enfekte olduğu için toplam daha yüksekti. Aslında, Omikron dalgası sırasındaki çok daha fazla sayıda yeni enfeksiyon, varyantın potansiyel olarak daha düşük uzun Covıd riskini "tamamen aştı", Açık Üniversitede uygulamalı istatistik profesörü olan Kevin McConway dedi.

"Her neyse, hangi virüs varyantıyla enfekte olabileceğiniz konusunda gerçekten bir seçeneğiniz yok" dedi. "Dahası, bu bulgulardaki hiçbir şey bize uzun Covıd riski açısından farklı bir yeni varyantla neler olabileceğini anlatmıyor." Araştırmacılar, birisinin ne kadar süre önce Covıd'ye karşı aşılandığı gibi diğer değişkenleri hesaba katmaya çalıştılar, ancak varyantlar arasındaki farkın uzun Covıd sayılarındaki farka neden olduğundan emin olmak mümkün değil.

Baş araştırmacı Dr. Claire Steves şunları söyledi: "Omikron varyantının önceki varyantlara göre uzun Covıd'ye neden olma olasılığı önemli ölçüde daha düşük görünüyor - ancak yine de, Covıd-19'u yakalayan her 23 kişiden biri dört haftadan fazla semptomlara sahip olmaya devam ediyor. "Etkilenen insan sayısı göz önüne alındığında, onları işte, evde ve NHS içinde desteklemeye devam etmemiz önemlidir." Yetkililer, uzun süredir devam eden Covıd'nin Birleşik Krallık'ta en az iki milyon insanı etkilediğini tahmin ediyor.

Covid'i yakalayan çoğu insan ciddi şekilde hastalanmaz ve nispeten hızlı bir şekilde iyileşmezken, bazılarının ilk enfeksiyondan kurtulduktan sonra uzun vadeli sorunları vardır - ilk etapta çok hasta olmasalar bile. Uzun Covıd tam olarak anlaşılamamıştır ve uluslararası kabul görmüş bir tanım yoktur - bu nedenle ne kadar yaygın olduğuna veya ana semptomların ne olduğuna dair tahminler değişir.