Gürcü Köyü Rus İşgali İle Karşı Karşıya

Gia Batonisashvili köpeklerin havladığını duyduğunda, “Rusların devriye gezdiğini” biliyor. Askerler, köpeğiyle birlikte eskiden arka bahçesi olan yerde devriye geziyor. Bu bahçeyi üç yıl önce Rus kuvvetleri evinin arkasına dikenli tel örerken kaybetti. Tutuklanma ve başka bir eyalete izinsiz girmekle suçlanma korkusuyla artık bu gerekçelere erişemez.

63 yaşındaki Gia ve 81 yaşındaki annesi Nora, Rusya sınırındaki Moskova destekli ayrılıkçı Güney Osetya eyaletiyle neredeyse çevrili bir köy olan Khurvaleti'den geçen tek asfalt yolun sonunda çürüyen bir evde yaşıyor. Yaklaşık 4 km (2 mil) uzunluğunda ve 2 km (1 mil) genişliğinde olan Khurvaleti, küçük bir yarımada gibi Güney Osetya'ya uzanıyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yaklaşık 60 km (37 mil) kuzeybatısında bir vadide yer alır ve ülkenin doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ana otoyoldan ve Azerbaycan'ı Karadeniz'e bağlayan gaz boru hattından sadece birkaç kilometre uzaklıktadır.

Khurvaleti, birçok kırsal Gürcü topluluğu gibi, tarlalar ve meyve bahçeleri ile çevrili, sahibi tarafından inşa edilmiş birkaç ev kümesinden oluşur. Rus askerlerinin devriye gezdiği tepelerin ve dağların manzarasının ve yaz aylarının keyfini çıkarmak için evlerin geniş balkonları var. Yaklaşık 160 aileden oluşan nüfusu, yerel okulda çalışan bazı zanaatkarlar ve öğretmenlerle çoğunlukla tarımsal faaliyetlerde bulunur.

Gia ve annesi, Nora'nın 360 laris (120 $) aylık emekli maaşı ve ihtiyaçlarını zar zor karşılayan geçimlik tarımla geçiniyor.

“Sürekli akan çatıyı tamir etme imkanımız yok. Emekli maaşı ile sadece ilaç alıyoruz ve ayrıca tarım arazilerimizin çoğuna ve büyük bir meyve bahçesine erişimimizi kaybettiğimiz için yiyecek satın almak zorundayız. Evimizin önünde sadece sebze yetiştirmek için bu küçük arsamız kaldı," diyor eski taş ustası hem içerlemiş hem de teslim olmuştu.

Evlerinin bir tarafında yeşil kamuflajla kaplı bir Rus gözlem kulesi var. Öte yandan, Osetyalı komşularının evine giden dar yol da dikenli tellerle ve “devlet sınırını” geçmenin yasak olduğunu bildiren yeşil bir pankartla kapatılıyor.

2008 savaşından sonra

Khurvaleti'de Gia ve Nora bir istisna değildir. Köyün toprakları, 2008 yılında Rusya ile olan beş günlük savaşın ardından Rus güçleri tarafından çitle çevrilmeye devam ediyor.

Gori belediyesi Khurvaleti ve çevre köylerin temsilcisi Badri Adikashvili, “2008'den beri artık mezarlık veya mera alanlarına erişimimiz yok ve birçok bölge sakini tarım arazilerinin bir kısmını kaybetti” diyor.

Gürcistan ombudsmanı tarafından yayınlanan rakamlara göre, Khurvaleti , Rus sınır muhafızlarının Güney Osetya'nın "devlet sınırlarını" belirlemek için "sınırlaştırma" olarak bilinen bir süreç yürütmesi nedeniyle 36 hektar - kabaca 50 futbol sahası büyüklüğünde - tarım arazisini ve merayı kaybetti. .

Ağustos 2008'in sonunda, Rusya'nın Gürcistan'ı işgal etmesi ve yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olan bir savaşın ardından , Moskova tek taraflı olarak Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı.