Çağatay Ulusoy'dan Otello Kamil Dizisi

Bundan bir süre önce Türk tiyatrosunun tarihi karakterleri arasında yer olan Otello Kamil’in yaşamının dizi olacağı haberi gündeme düşmüş ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Söz konusu dizi ile ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy da gündemde yer almış ve konu hakkında yapılan açıklamalar dikkat çekmişti. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un projede Otello Kamil karakterine hayat vermeyi çok istediği ortaya çıkmış ve yaşanacak olan gelişmeler seyirci kitlesi tarafından merak edilmişti. Dizi ile ilgili senarist Levent Cantek son bilgileri verdi ve konu hakkında çeşit açıklamalar gerçekleşti.

Otello Kamil lakaplı tiyatrocu Kamil Rıza Bey'in 1887 ile 1934 yılları arasında geçen hayatının hikayesi söz konusu dizi anlatılacak ve proje ilgi çekecek. Yapımın senaryosunun Levent Cantek tarafından kaleme alındığı öğrenilirken konu hakkında yapılan açıklamalar ise dikkat çekti. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Yeşilçam isimli dizinin senaristi olan Levent Cantek tarafından projenin senaryosunun kaleme alınması ise merak konusu oldu.

Bir sosyal medya hesabı Çağatay Ulusoy’un hayranları tarafından oluşturuldu ve Levent Cantek tarafından yapılan açıklama sosyal medya hesabında paylaşıldı. Dizi hakkında her şeyin çok yeni olduğunu ve daha kesinleşen bir şeyin bulunmadığını ifade eden Levent Cantek, Otello Kamil isimli projenin büyük bir uluslararası dijital platformda yayınlanacağını ifade etti. Bunun yanı sıra dizinin ilk bölüm senaryosunun da yeni tamamlandığı öğrenildi ve ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizi hakkında edinilen bilgilere göre projenin 8 bölümden buluşması planlanıyor ve dizi çekimlerinin 3 ay süreceği açıklanıyor. Diğer taraftan dizinin hikayesinin ise 1924 ile 1934 yılları arasında geçeceği bilinirken izleyici kitlesi ise yüksek bütçeli bir dönem dizisini iple çekiyor. Söz konusu dizinin Netflix'te yayınlanacağı şeklinde yorumlar yapıldı ve çekimlere ise senaryonun tamamlanması ardından başlanacağı belirtildi.