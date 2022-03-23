Erdal Beşikçioğlu: Yediğim Küfürlerden Hoşlanıyorum

4 Mart 2022 tarihinde vizyona girerek sinemaseverler ile buluşan ve adeta izlenme rekorları kıran Bergen filmi, yılın filmi olmaya aday olarak gösterilmiş ve sahneler ilgi çekmişti. Söz konusu projenin iki başarılı başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile Farah Zeynep Abdullah Tv100’de izleyici karşısına çıkan “Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum” programına konuk olarak katıldı ve film hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Söz konusu projede acıların kadını lakaplı şarkıcı Bergen'i canlandıran genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah gişe rakamlarına şaşırdığını belirtti ve iş yaptığı sırada geri dönüşü çok beklemeden yaptığını, işin içine çok girdiğini ve bu nedenle sonuçları beklemediğini ve şaşırdığını açıkladı.

Bergen karakterinin yüzüne kezzap atıp ve ardından hayatına son veren Halil Serbest isimli karaktere hayat veren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Bergen filmi hakkında konuştu ve kadına şiddet ile ilgili filmin bu kadar gişe yapmasının tuhaf olduğunu söyledi. Fakat bu durumun filmin kalitesi ile de doğru orantılı olduğunu açıklayan usta oyuncu filmin bu kadar sevilmesinin sebebini anlattı. Hayata karşı tutkuları olan bir kızın yolculuğuna filmde tanıklık edildiğini açıklayan usta oyuncu, şiddet duygusunun çok fazla sömürülmediğini söyledi ve dürüst, naif yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Eşinin ise filmi izlemesi sonrasında iki gün kendine gelemediğini ifade eden Erdal Beşikçioğlu seyirci kitlesine sorgulama yaptırmayı başardıklarını ve başından beri hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi. Yapmış olduğu iş karşısında yiyeceği küfürden bu kadar hoşlanacağının aklına gelmeyeceğini açıklayan usta oyuncu dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Farah Zeynep Abdullah ise filmi hazırlık sürecinde senaryoya çok odaklandığını ve anlatılmak istenene odaklandığını söyledi. Oyuncu olarak kendisini güvende hissetmesinin çok önemli olduğunu ifade eden başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah yapımcının da kendilerine çok güvende hissettirdiğini açıkladı.