Burçin Terzioğlu’ndan Taciz Açıklaması

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, Show TV ekranlarında yer alan Yalancı isimli dizide “Deniz” karakterine hayat veriyor ve her zamanki gibi sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyor. Salih Bademci gibi çok başarılı bir isimle dizide başrolü paylaşan ünlü oyuncu, tacize uğrayan bir kadını canlandırmakta. Ünlü oyuncu son olarak verdiği röportajda özel hayatı ve iş hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı.

Burçin Terzioğlu hayatını kayıplardan, hatalardan, yenilgilerden, düşmelerden, kalkmalardan ve başarılardan örülü olarak tanımlarken herkesinki kadar zor ve mutlu bir hayatı olduğunu da belirtti. Eğer fırsatı olsa şu anda hayatında yine de hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen ünlü isim, öğrendiklerinden ve deneyimlerinden vazgeçmeyeceğini de açıkladı. Esas olarak bundan sonrasını merak ettiğini ifade eden yetenekli oyuncu Burçin Terzioğlu, hayatı hakkında yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Salih Bademci ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu, Yalancı isimli televizyon dizisi projesine nasıl hazırlandığını da anlattım ve bir şekilde söz konusu duruma benzer şeyler yaşamış olan kadınları araştırdığını ifade etti. Bu kadınlardan kaçının sesini duyulduğunu ve kaçının davasının lehine sonuçlandığına baktığını ifade eden ünlü isim, çok üzücü sonuçların bulunduğunu da anlattı. Dizide yaşadığı duygunun yükünü almanın o duyguyu almaktan daha zor olduğunu açıklayan Terzioğlu, hayat verdiği Deniz karakterinin de gerçek bir kadın olduğunu belirtti. Yalancı isimli başarılı televizyon dizisi projesinde hayat verdiği karakterin başına geleni düşünmenin bile insanın canını çok yakında açıklayan Burçin Terzioğlu, canlandırdığı Deniz karakteri ile ilgili çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi.

Yetenekli oyuncu bunun yanı sıra, bir kadının kısa bir süre önce boşanmış olsa da, mini etek giyse de, kırmızı ruj sürse de bunun tacize ve tecavüze izin olarak algılanmaması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirtti.