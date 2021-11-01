Ayça Ayşin Turan’dan Büyük Başarı

Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesinde Haziran karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Ayça Ayşin Turan, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de seyirci kitlesini büyüleyen ünlü oyuncu, IMDB Starmetre2nin hafta sıralamasında elde ettiği başarı ile adından söz ettirdi. Uzun bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan projede ünlü oyuncu başrolü Alp Navruz ile paylaşıyor. Haziran karakterini canlandıran yetenekli isim sergilediği performans ile de beğeni toplamakta.

Bugüne kadar çok sayıda dizide rol alarak adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı isimli dizi ile kariyerinde yeni bir ivme kazanmış oldu. Üstelik elde edilen bu başarı ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın ilk başarısı değil. Genç isim daha önce de 2018 senesinde aynı listede 42. sırada yer almış ve Türkiye rekoruna imzasını atmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarda da oldukça başarılı sonuçlar alan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan Alp Navruz ile beraber Ada Masalı dizisinin başrolünde yer almayı sürdürüyor. Geçen ay açık ara farkla rakiplerini geride bırakan oyuncu en çok konuşulan kadın olmuş ve adından söz ettirmişti. 1 aylık süreçte 1 milyon 800 bin ileti paylaşımı yapılan ünlü isim, yine büyük başarılara imza attı.

Televizyon dünyasına 2007 senesinde yayınlanan Asi isimli dizi ile adım atan 29 yaşındaki yetenekli oyuncu Ayça Ayşin Turan, ekranlarda yer aldığı sırada da ilgileri üzerine toplamıştı. Ünlü oyuncunun başrolü kapması ise Altınsoylar isimli dizi ile gerçekleşmiş ve bu proje sonrasında ünlü oyuncu daha farklı yapımlarda da yer almaya da devam etmişti.

Arıza ile Zemheri gibi yapımlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ayça Ayşin Turan, Netflix için çekilen bir dizide de rol almış ve sergilediği performans ile seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Netflix'te yayınlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız’da rol alan ünlü oyuncu Ayşe Ayşin Turan güncel olarak ise Ada Masalı’nda performans sergilemeye devam ediyor. Dizi son zamanlarda reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratıyor fakat sosyal medyada en çok konuşulan dizi olarak yayın hayatına devam ediyor.