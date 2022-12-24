Burçin Terzioğlu Yeni Bir Proje İle Hayranlarını Sevindirdi! Ancak Bu Dizi Farklı...

Uzun yıllardır izleyiciler tarafından ekranlarda görülmesine alışık olunan Burçin Terzioğlu, güzelliği ve oyunculuğu ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Özellikle son yıllarda hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun henüz bir projede yer almaması üzücüydü.

Yeni Bi Proje Geliyor

İlker Kaleli ile Poyraz Karayel adlı dizide başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu, canlandırdığı karakter ve oyunculuğu ile adeta yıldızı parlamıştı. Diziyle birlikte ününe ün katan güzel oyuncu bir süredir ekranlarda aynı ışıltıyı yakalayamamıştı. Birkaç farklı dizide yeniden rol alan ancak uzun soluklu olmayan projeler sebebiyle talihsizlik yaşayan Terzioğlu, yeniden sevenlerinin karşısına geçecek.

Poyraz Karayel dizisinden sonra Engin Altan Düzyatan ile Kurşun isimli dizide yer alan güzel oyuncu, kısa süre sonra dizinin bitmesi ile inzivaya çekilmişti. Sonrasında dijital bir dizi ile tekrar seyircisiyle buluşan güzel oyuncu yeniden bir dijital platformda rol alacak.

Yeniden Dijital Platforma Döndü

Birkaç kez ekranlara dönen ancak bu projelerin uzun uzun soluklu olmaması sebebiyle talihsizlik yaşayan güzel oyuncu yeni projesi olan Sarmaşık Zamanı isimli dizide pek çok ünlü isimle seyircilerin karşısına geçecek.

Dijital platformdaki Hükümsüz dizisinden sonra 2021 yılında tekrar televizyon ekranına dönen ve Salih Bademci ile başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu, Yalancı dizisi ile farklı bir senaryoya hayat vermişti ancak dizi yalnızca 10 bölüm ekranlarda kalabildi.

Üst üste talihsizlikler yaşayan Terzioğlu, talihsiz projelerinin ardından yeniden dijital platforma dönerek Sarmaşık Zamanı isimli dizi için çalışmalara başladı. Oldukça önemli isimlerin yer aldığı Sarmaşık Zamanı dizisinde çarpıcı bir hikaye anlatılacak.

Kısa bir süre sonra çekimlerine başlanacak olan Sarmaşık Zamanı adlı dizide Onur Tuna, Yiğit Kirazcı, Emre Karayel, Tilbe Saran gibi çarpıcı isimler yer alıyor. Çekimlerin başlayacağı ile ilgili haberlerin verilmesinin ardından Burçin Terzioğlu'ndan üzücü bir haber geldi. Güzel oyuncunun evinde düştüğü bu nedenle de bacağını sakatladığı öğrenildi. Hal böyle olunca çekimlere ara verilmesi kararı alındı. Daha set başlamadan güzel oyuncunun böyle bir durum yaşaması ise hayranlarını üzdü. Ancak güzel oyuncunun iyileşme haberinin ardından çekimlerin hızlı bir şekilde başlayacağı duyuruldu.