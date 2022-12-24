Açelya Devrim Uzun Bir Aradan Sonra Herkesi Şaşırttı

Televizyonda masumlar apartmanı dizisi ile tüm izleyenlerin dikkatleri üzerine çekmeye başlayan ünlü oyuncu masumlar apartmanı dizisindeki Hasibe karakteri ile oldukça başarılı bir oyunculuk sergilemiş ve gönülleri fethetmişti. Masumlar apartmanı dizisinde Safiye Han Gülben Umut ve Neriman karakterlerinin annesi rolünde oynamış olan ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan hikâye de ise en karanlık rollerinden birisi olmayı başarmıştı. Bu karakter ile ise herkesi hem şaşkınlığa uğrattı hem de herkesin beğenisini kazanmayı hak etmişti.

Çok beğenilen bir dizi haline gelen Masumlar apartmanı dizisinde anne rolü gereği olarak da makyaj ile yaşı büyük bir şekilde gösterilmiş bu şekilde de çok farklı bir imaj sergilemişti. Dizideki Hasibe karakterinin de ölümünden sonra çocukları safiye Gülben ve han karakterlerinin de halisülasyonlar görmesine sebep olmuştu. En çok etkilenen çocuğu ise safiye karakteri dizi boyunca annesi ile sürekli irtibat halinde olan ve onun etkisinden yıllarca çıkamayan bir karakteri canlandırmıştı. Hasibe karakterine can veren Açelya Devrim Yılhan ise çok zorlu ve psikolojik olarak yıpranan bir karakteri canlandırarak büyük başarılara imza atmayı başarmıştı.

Masumlar Apartmanından Sonra Açelya Devrim Yılhan Nerede?

Ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan masumlar apartmanı projesindeki olağanüstü performansı ile oyunculuğundan sonra yer aldığı projede takipçilerini şaşkınlığa uğratmayı başarmıştı. Bu neden ile dizi hayranları ise ünlü oyuncuyu çok farklı şekilde hafızalara yer etmişti. Masumlar apartmanı dizisindeki canlandırmış olduğu karakter neticesi ile birçok kişiyi derinden etkileyen Açelya Devrim Yılhan Çok yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan hayatımın şansı isimli dizide ise Canan karakterini hayat verecek.

Ünlü ve başarılı oyuncu Açelya Devrim Yılhan 1985 doğumlu ve henüz 37 yaşında bulunuyor. Mesleği tiyatro kökenli olmasından dolayı da karakterleri oynama konusunda adeta bir ustalık sergiliyor. Masumlar apartmanında Hasibe karakterini canlandırdıktan sonra ise Fox TV ekranlarında hayatımın şansı dizisinde ise Canan karakterine hayat vererek çok farklı bir rolde oynayacak.