Burak Özçivit Fahriye Evcen'in Doğum Gününü İki Gün Önce Kutladı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 35. yeni yaşına bastı ve önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile evli olan ve Karan adında bir oğlu bulunan başarılı isim muhabirler ile kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. 35. Yeni yaşına basmasının sürprizlerinin iki gün önceden başladığını ifade eden sevilen oyuncu, ilk kutlamanın eşi Burak Özçivit tarafından yapıldığı haberini verdi. 35 yaşına giren ünlü isim, önceki gün yakın arkadaşları ile Bebek’te bulunan bir otelde bir araya geldi ve kutlama yaptı.

Ekranların sevilen yüzü Fahriye Evcen, doğum günü sürprizlerinin iki gün önceden başladığını ifade etti ve eşi Burak Özçivit'in ilk kutlamayı yaptığını söyledi. Bu haftanın doğum günü haftası olarak devam edeceğini belirten Fahriye Evcen, söyledikleri karşısında gülümsedi. Başarılı oyuncu Burak Özçivit de dün eşi Fahriye Evcen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlamış ve birlikte oldukları fotoğraflarını paylaşmıştı. Oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen ile birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit, gönderisinin altına “Nice sağlıklı ve mutlu senelere güzel eşim. İyi ki doğdun” şeklinde bir açıklama da yazmıştı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yaz aylarında ise bir projeye dahil olmayacağını ve tatil yapacağını belirtti. Kış aylarına gelindiğinde ise ekranlarda olabileceğini ifade eden Evcen, bunun dışında da sürpriz projelerinin olacağı haberini verdi. Fakat sürpriz projelerinin haberini vermek için netleşmesini beklediğini ifade eden ünlü oyuncu, bu konu hakkında meraklandırdı. Evcen'e eşi Burak Özçivit ile aynı projede yer alıp almayacağı sorusu da yöneltildi. Fahriye Evcen ise bu soruya “Neden olmasın? Bizler iki oyuncuyuz, iyi bir proje olduğu zaman sıcak yaklaşırız” şeklinde bir cevap verdi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu oğlu Karan ile günlerinin de çok güzel geçtiğini açıkladı.