PTT Vatandaşlara müjde! PTT 15000 TL ve Altındaki Kredilerde Şart Aramayacak

PTT üzerinden kredi kullanmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Kredi kullanmak isteyenlerin başvuru yaptıktan sonra kredi notu düşük olsa bile onay alacağı kampanyayı PTT duyurdu. PTT 15.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularında şartsız, evraksız, kefilsiz kredi verecek. Anında kredi kampanyası olarak geçen bu kredilerde detaylar şu şekilde...

Nakit ihtiyacı olan kişilere PTT üzerinden 15.000 TL'ye kadar şartsız kredi verilecek. Müşterilerine anında onay verecek olan PTT, bu kredileri Aktifbank aracılığı ile müşterilerine sunacaktır. Özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişilerin, kredi başvurularını bankalara yaptıkları zaman kredi notu yüzünden onay alamadıklarını görüyoruz. Bu durumda da bazı bankalar kampanya yaparak, kredi notu yüzünden onay alamayanlara olanak sağlıyorlar. Kredi başvurusu için hatta banka şubesine veya PTT şubesine de gitmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden mesaj atıp, kredi başvurusu yapabileceksiniz. İşte detaylar...

PTT 15.000 TL Aktifbank Kredisini Duyurdu

PTT üzerinden verilecek olan 15.000 TL'ye kadar kredilerde banka müşterilerine hızlı sonuç verecek. Aktifbank üzerinden n-kolay kredi adında yapılan bu kampanya pandemi dönemine özel olarak şartsız ve evraksız verilecek. 15 bin TL kredi kullandığınızda banka sizlere 36 ay vade yapacak. İlk taksit ödemesini dilerseniz 3 ay erteleme yapabileceksiniz.

Pandemi sebebiyle PTT şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yapabileceksiniz. Bunun için bir mesaj atmanız gerekiyor. Cep telefonunuzun üzerinden atacağınız mesaj ile kredi başvurusunu yapabileceksiniz.

Kredi Başvuruları SMS ile Yapılacak

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kendi cep telefonları üzerinden PTT Aktifbank kredisine başvuru yapabilecekler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sonucu verecek. Kredi başvurusu için KREDİ yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde hemen 15 bin TL'ye kadar kredi onayı alacaksınız.

Kredi onayı aldıktan sonra banka sizlere sonucu sonrasında, genel müdürlükten telefon edecektir. İş adresinizde veya ev adresinizde randevu vereceksiniz. Verilen randevu sonrasında kredinizi kullanmak için genel müşteri temsilcisi ile işlemlerinizi tamamlayıp, önce Aktifbank müşterisi olacak daha sonra da kredinizi kullanacaksınız. Daha önceden Aktifbank müşterisi olduysanız internet bankacılığını kullanarak, kredinizi kimse gelmeden de hesabınza atabilirsiniz.

PTT üzerinden verilen Aktifbank kredisi avantajlı bir kredi olarak öne çıkıyor. Bu krediyi almak isteyenlerin kredi notu düşük olsa bile onay alacaklarını söyleyebiliriz. Bankanın ayrıca resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunduğunu söyleyebiliriz. www.nkolaykredi.com.tr adresinden başvuru yaparak ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

Emeklilerde Kredi Alabiliyor mu?

Kredi kullanmak isteyen kişiler eğer emekli ise o kişilerde bu kampanyaya katılabilirler. Emekli olan kişiler, onay almaları durumunda kredilerini ister ev adresinden isterse de PTT şubelerinden alabilirler. Üstelik emekli olan kişiler, PTT şubelerine giderek daha yüksek limitli Aktifbank PTT kredisi alabileceklerdir. Konu ile ilgili detaylı bilgileri Aktifbank internet sitesinden veya size en yakın PTT şubesinden öğrenebilirsiniz.