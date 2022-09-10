 Bu Hafta Gönül Dağında Üzüleceğimiz Karakter Cemile

Yeni sezonu başlayan ve her hafta reytingler de üst sıralarda yerini gösteren gönül dağında bu hafta yaşananlar herkesi ağlattı. Veysel’in iş için Ankara’ya gitmesi Cemile de huzursuzluk ve hastalıklar ortaya çıkardı. Bu durum ne gibi sonuçlar doğuracak herkes tarafından merak konusu oldu.

Sezon finalinde yürekleri dağlayan dizi yeni sezona güzel bir giriş yaptı. Diziyi özleyenler Cumartesi gününü iple çekiyor.

Dizideki Karakterler

Dizide her karakter çok güzel işleniyor. Hepsinin hikâyesi ayrı ayrı güldürüyor kimi zaman ağlatıyor. Bu sezon Dilek’siz bir Taner izliycez. Daha ilk bölümden o kadar güzel hissettirdi ki Taner karakteri hepimiz onunla birlikte hissettik yokluğunu. Ramazanın evlenip evliliğini yaşayamaması Cemile ve Asuman’ın bir kız kardeş kaybetmesi herkesin yüreklerini dağladı.

Bu sezon yine hepsine biraz biraz üzülüp ağlayacağız. Cemile Dileğ’i kaybetmekle sadece bir arkadaş değil bir dost kardeş kaybetti aynı zamanda daha buna alışamamışken şimdi bir de Veysel’in iş için şehir dışına çıkması Cemile de olmadık bir hastalığın sebebini ortaya çıkacaktır.

Gönül dağında işlenen karakterlerin hikâyeleri hepimizin hayatından bir şeyler taşıyor. Her bölüm izlediğimizde kendimizden yaşantımızdan geçmişimizden izler buluyoruz. Bu da bu diziyi bu kadar kıymetli ve güzel bir yere getiriyor.

Geçen sezon en çok ağladıklarımızdan biri de Rıfat’ın hikâyesi acısını kaldıramayışı oldu. Seyirci Meryem’den nefret ettik.

Cemile’nin Hikâyesi

En başından beri çok sevilen Cemile karakteri herkes tarafından sevgi görüyor. Cemile dizi de hem komik hem çok duygusal ve güçlü zorlukların üstesinden gelen bir karakter. Daha ilk bölümden herkes tarafından çok sevildi. Veysel’e olan bakışıyla inanışıyla arkasında duruşuyla seyircinin kalbine taht kurdu. İlk sezon çocukları olmayacağını sanıp epey üzülmüşlerdi. Bu sezon Cemile’yle ilgili neler olacak hastalığının altında yatan sebep ne herkes tarafından merak ediliyor.

Gönül Dağı oyuncularıyla Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20.00 da TRT 1 de izleyicisiyle buluşuyor. Bu sezon karakterlerle ilgili olan gelişmeleri yaşananları seyirci izleyerek görecek. Bakalım bu sezon izleyiciyi neler bekliyor.