Balkan Ninnisi Dizisinde Tüm Dengeler Altüst Oldu!

Salı akşamları TRT 1 televizyonunda yayınlanan Balkan Ninnisi dizinin 10. bölümü ekranlara geldi. İzleyicisi ile saat 20.00 da buluşan dizinin bu bölümünde neler yaşanacağı oldukça merak ediyordu. Dizinin bu haftaki bölümü ise şöyle gelişecek; Evi terk etmeye karar veren Süleyman'ın durumu nedeni ile dengeler alt üstü olacak.

Balkan Ninni Dizisinin Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Dizinin 10. bölümünde Ertan’ı büyük sürpriz bekliyor. Jovanka bir yandan geçmişi araştırırken dizi ile ilgili şu gelişmeler yaşanacak;TRT1 dizisi olan Balkan Ninnisi izleyicinin büyük ilgisini çekiyor. İzleyicisi ile her hafta salı günleri buluşan dizide oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesi ile izleyicinin beğenisini kazanan dizi Balkan Ninnisi Balkan müzikleri ile de göz dolduruyor. Üsküp’te çekimlerine devam edilen dizi Balkan Ninnisi oldukça eğlenceli ve komik olaylara damgasını vuracak. İzleyiciyi kimi zaman duygulandıracak kimi zamanda güldürecek olan dizide zamanınızın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

10. Bölüm Konusu Nasıl Olacak?

TRT 1 dizisi olan Balkan Ninnisi adlı dizinin 10. bölümü ekranlara geliyor. Dizinin bu bölümünde ise şu gelişmeler yaşanacak; Süleyman ormanda kamp yapmak için yer aramaktadır. Bir köyde kendilerini bulduklarında bazı eski hesaplarla karşılaşan Süleyman için Daniel ve Arif için bu olayları anlatmak oldukça güç olacaktır. Köydeki düğünde neler yaşadıklarını anlattıklarında aile kendini huzursuz hisseder. Elana ve Neriman Süleyman'ın eski düşmanını gördüğünü öğrendiklerinde oldukça korkarlar. Olayları hatırlayan Süleyman ise son derece üzgündür.

Burada aynı şeylerin tekrar yaşanmasını istemediği için Üsküp'ten ayrılmaya karar verir. Bu kararından Süleyman’ı vazgeçirmek isteyen Ertan ve Jovanka geçmişten bir şeyler bulmak için araştırma yapmak adına harekete geçerler. Geçmişten bir iz aramaya devam eden Ertan ve Jovanka bunları araştırırken konakta ise dengeler alt üst olacaktır.

Heyecanlı bölümü ile Balkan Ninnisi adlı dizi Salı akşamları 10.bölümü ile ekranlara gelecek. TRT’nin ilgi ile izlenecek bölümünde bu hafta merak edilen konular için izleyici ekran başında olacak. Başrollerini Erdal Özyağcılar’ın oynadığı dizide birbirinden ünlü oyuncularda yer almaktadır. İlgi ile izlenen Balkan Ninnisi yeni bölümü ile ekranlara gelecek.