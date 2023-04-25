İzmir'de 23 Yaşındaki Genç Kıza Cinsel Saldırıda Tahliye Kararı!

42 yaşındaki Soner A., 23 yaşındaki N.D.’ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlaması ile 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyordu. İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay hakkında elde edilen son bilgilere göre 42 yaşındaki şahsın ilk duruşmada tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Duruşmada ifade veren Soner A. isimli şahıs yolda yürüdüğü sırada genç kız ile göz göze geldiklerini ve alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabileceğini ifade etti. 42 yaşındaki adam kendisi ile konuşmak adına koluna dokunmak istediğini ve genç kızın ani bir şekilde döndüğü zaman elinin bel hizasına denk geldiğini ifade etti.

Olay, Konak Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 15 Mart tarihinde yaşandı ve 42 yaşındaki adam cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandı. Genç kızın iddiasına göre 42 yaşındaki Soner A. isimli şahıs annesiyle telefonda konuştuğu sırada yanına geldi ve iyice yaklaşarak onu taciz etmek istedi. Bu olay üzerine genç kız daha kalabalık olan bir noktaya geçti ve kendisini korumak istedi. Ardından Soner A., elini genç kızın pantolonunun içine sokarak cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Daha sonra genç kız bağırmaya başladı ve çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda daha sonra polis ekipleri bölgeye geldi ve 42 yaşındaki Soner A.’nın gözaltına alındığı açıklandı. Soner A., polisle yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi ve daha sonra tutuklandığı öğrenildi. Gerçekleşen soruşturma sonrasında şahıs hakkında sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçundan 5 seneye kadar hapis cezası sistemi ile dava açıldığı öğrenildi.

Soner A., duruşmada yaptığı savunmada iş görüşmesi için olay tarihinde Akhisar'dan geldiğini ve görüşmenin olumsuz sonuçlanması sonrasında bir miktar alkol aldığını anlattı. Yaşanan olay sebebiyle pişman olduğunu, bakmakta olduğu iki çocuğu ve ailesinin olduğunu ifade eden Soner A. açıklamaları ile dikkat çekti.