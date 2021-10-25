Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, son olarak Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer almış ve adından söz ettirmişti. Ünlü isim bu defa Biz Kimden Kaçıyorduk Anne isimli proje ile hayranları ile buluşacak ve adından söz ettirecek. Yeni dizinin çekimlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Bununla birlikte Netflix'te seyirci karşısına çıkacak olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne isimli diziye iki ünlü ismin konuk oyuncu olarak katıldığı öğrenildi.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne isimdi dizi 1444 Yapım imzası taşıyarak dizi hayranları karşısına çıkacak. Perihan Mağden'in aynı isimli romanından uyarlanan dizi, oyuncu kadrosu ile dikkat çekmekte. Melisa Sözen, son olarak Kırmızı Oda’da performans sergilemiş ve Alya karakterine hayat vermişti. Melisa Sözen ile birlikte Birand Tunca’nın da dizinin oyuncu kadrosunda bulunacağı öğrenildi.

Yaklaşık olarak 1 ay önce Kapadokya'da çekimlere başlayan dizi ekibi, sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Dizinin toplam 8 bölümden oluşacak öğrenildi ve seyirci kitlesi diziyi izlemek için sabırsızlandı. İlk olarak Kapadokya'da başlayan dizi çekimleri şu an ise Antalya'da devam etmekte. Önümüzdeki sene Netflix'te yayınlanacak olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne isimli dizinin yönetmenliğini ise Ceylan Özgün Özçelik tarafından yapılmakta. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu nedir?

İki ünlü ismin diziye konuk oyuncu olarak katıldığı öğrenildi ve oyuncular hakkında araştırmalar yapıldı. Hakan Boyav ve Musa Uzunlar gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun da Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ismi diziye konuk olarak katılması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fethi Abi rolüne hayat veren Musa Uzunlar, sergilediği performans ile beğeni toplamıştı. Hakan Boyav, Teşkilat dizisinin ikinci sezonunda boy göstermişti.