Meryem Uzerli Paylaştığı Fotoğraf ile Sosyal Medya Gündeminde

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl isimli başarılı televizyon dizisi projesinde Hürrem Sultan karakterine hayat vermiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ünlü ismin hayranları ise proje haberi bekliyor ve konu hakkında araştırmalar yapıyordu. Ünlü oyuncu ise bu kez sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sosyal medya gündeminde yer aldı.

Başarılı oyuncu Meryem Uzerli'nin hayranları oyuncunun bir sonraki projesini merak ederken Meryem Uzerli de sosyal medya paylaşımı yaparak magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Türkiye ve Almanya arasında mekik dokuyan ve uzun bir süredir ekranlardan uzakta kalan ünlü isim cesur bir paylaşım yaparak adından söz ettirdi.

Instagram hesabının sosyal medya bölümünden 6.9 takipçisinin bulunduğu hesabı üzerinden küvette poz paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, cesur paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Almanya Berlin'de bulunan evinin banyosundan cüretkar bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sene Ocak ayında Amerikalı sevgilisi ile beraber ikinci kızını kucağına alan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci defa anne olmanın mutluluğunu yaşamakta. Daha önce bir dergiye verdiği röportajda hayali hakkında konuşan ünlü isim, daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istediğini söylemişti. Güncel olarak bir apartman dairesinde oturduklarını açıklayan ünlü oyuncu, annesi ile babasını da daha çok görmek istediğini belirtmişti. Bunun yanı sıra kızları Lara ile Lily’ye bir gelecek yaratmanın da en büyük hayali olduğunu söyleyen ünlü oyuncu açıklamaları ile dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Kariyer hayatı hakkında da konuşan Uzerli, insanların yaptığı işi sevmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtmiş ve insanların onu duygusal bir varlık olarak hissettiklerini düşündüğünü açıklamıştı. Bu durumun da kendisi için çok büyük bir hediye olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Meryem Uzerli, samimi açıklamalar gerçekleştirmişti.