Bir Zamanlar Çukurova iki veda daha! Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı şok etti!

ATV fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde vedalar beraberinde geliyor. Yayınlandığı perşembe akşamları reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2 başrolü birden diziye veda edeceği öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yapıyor!

Sezon başından beri Müjgan, Yılmaz, Sevda, Hünkar gibi başrollerin veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova vedalar bitmiyor. Yeni sezon onayı alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon finalinde yine üzecek ayrılıklar yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova neredeyse kimse kalmayacak! Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle 24Haziran perşembe akşamı sezon finali yaparak ekran macerasını bu sezon tamamlayacak. Ancak 2 hafta peş peşe üzen ayrılıklar yaşanacak!

Bir Zamanlar Çukurova üzen ayrılık!

Yapımcılığını Tims&B Productions'un üstlendiği, başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal, Hande Soral, Furkan Palalı ve Kerem Alışık gibi yıldız isimlerin yer aldığı Çukurova, Nazan Kesal bu hafta ölmesiyle birlikte 2 haftada 2 ayrılık daha yaşanıyor.

Fekeli Kerem Alışık diziye veda ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova veda ediyor. Her hafta reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova Fekeli karakteri kendi isteğiyle ölerek diziden ayrılacak ve yeni sezonda yer almayacak.

Kerem Alışık, TRT 1 ekranlarında yayınlanan aynı yapıma ait Teşkilat dizisine sürpriz bir rolle gireceği gelen bilgiler arasında.

Fikret Fekeli'de ayrılıyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli'de diziye veda ediyor. Sevilen dizinin kilit isimlerinden Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı diziye veda edeceği öğrenildi. Furkan Palalı kendi isteğiyle Bir Zamanlar Çukurova veda ediyor.

Adana'da çekildiği için ayrılıkların çok olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sürpriz isimlerin de dahil olacağı öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla Eylül ayında ekranlara gelecek. Dizide yeni transferler çok konuşulacak. Özellikle Adanalı olan ve çok sevilen bir isim Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna katılacak.

Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı geliyor!

ATV ekranlarında 17 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı gün içerisinde yayınlanacak ve ayrılıkların sahneleri ilk defa görülecek. Bir Zamanlar Çukurova ayrılıklar 102. sezon finalinde gerçekleşecek.