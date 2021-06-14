Faizsiz Kredi müjdesi yarın son gün!

Vatandaşlara faizsiz kredi müjdesi geldi. Bir banka daha faizsiz kredi paketini hayata geçirdi. Pandemi döneminde faizsiz avantajlı kredi tüm vatandaşların borçlardan kurtulmak için ilk gittiği yer olmuştur.

15 Haziran son tarih!

Faizsiz krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar için 15 Haziran kadar başvuruları tamamlamanız gerekiyor. İşte İNG Bank Faizsiz kredi detayları!

İNG Bank Faizsiz kredi veriyor!

İNG Türkiye'den kredi jesti. İNG Bank 5 bin TL kadar ihtiyaç kredilerinden sıfır faiz veriyor. Faizsiz 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi rekor kırıyor. Hiç bir faiz alınmadan verilecek kredi hem yeni müşteri kazanmak hem mevcut müşterileri tutmak için muhteşem bir fırsat!

İNG Bank Faizsiz kredi nasıl alınır?

İNG Bank, 5 bin TL kredi başvurusu İNG mobil ve şubelerinden yapılabilir. Başvuran herkese faizsiz ihtiyaç kredisi verileceği bildirildi. Geri ödeme için erteleme mümkün değil ancak 12 ay şeklinde oldukça ucuz taksitlerle krediden faydalabileceksiniz.

417 TL Taksitle kredi!

İNG Bank son dakika yaptığı açıklamada, 15 Haziran tarihine kadar İNG Bank faizsiz kredi verilecek. 3 TL masraflı kredi toplam geri ödeme 5003 TL olacak. İNG Bank'ta aylık 417 TL taksitle 12 ayda krediyi geri ödeyecek.

Herkese verilecek!

İNG bank, Kredim Güvende Hayat sigortası kullanarak başvuran herkese 5 bin TL faizsiz kredi verecek. Ancak bankacılığın kuralları sağlayan kişilere verilecek. Daha önce sınırlı sayıda müşteriye verileceği açıklansan da bugün kredi sicili yüksek olan herkes faizsiz krediden faydalabilecek.