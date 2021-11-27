Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız’ı Geride Bıraktı

Camdaki Kız isimli sevilen dizi projesi Perşembe gecelerinin tek birincisi olarak biliniyordu. Fakat sosyal medya paylaşımlarında ise farklı bir dizi Camdaki Kız’ı geride bırakmayı başardı. Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi sosyal medya paylaşımlarında Camdaki Kız’ın önüne geçti ve büyük bir başarıya imzasını attı. Açıklanan reyting oranlarında gecenin galibi olan Camdaki Kız’ın önüne sosyal medya paylaşımlarında geçen Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Ekranlarda seyirci karşısına çıkan dizilerin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları düzenli olarak ölçerek yayınlayan Adba TV, 25 Kasım perşembe günü diziler arasında ortaya çıkan paylaşım sonuçlarını duyurdu. Hazırlanan rapora göre ATV dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gününün galibi seçildi.

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, ortalama reyting oranları alarak yayın hayatına devam ediyor. Fakat sosyal medya paylaşımlarında ise 1. olan dizi haftalardır galibiyeti elinde tutuyor. Değişikliğe uğrayan hikayesi ve oyuncu kadrosu ile yeni sezonunda hayranları karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında 16900 paylaşım yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve bu paylaşım sonucu diziyi birinci yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarında listesinin ikinci sırasında ise TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Barbaroslar Akeniz'in Kılıcı isimli yapım yer aldı. Başrolünde ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın olduğu proje tüm iddialara rağmen reyting oranlarında çok kötü giderek hayal kırıklığına uğratıyor. Oyuncu ve hikaye değişikliğine gidilen dizinin yeni hali eskiye göre daha çok eleştiri alıyor. Fakat buna rağmen dizi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara göre toplamda 12200 paylaşım olarak ikincilik koltuğuna oturdu. Gelecek hafta yayınlanacak olan dizilerin yeni bölümleri arasında rekabete devam edileceği düşünülüyor.