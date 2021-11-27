Salih Bademci Yalancı Dizisinden Sonra Rotasını Çizdi

2021 senesinde çok sayıda projede rol olarak yıldızı parlayan ünlü isimler arasında bulunan Salih Bademci, final yapan Yalancı isimli başarılı yapımda başrolde bulunmuştu. Birbirinden farklı karakterler ile performans sergileyerek televizyon ekranlarında yer alan ünlü isim, kendisine hayran bırakarak başarılı işlere de imzasını attı.

Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarında final bölümünü yayınlayarak ekran hayatına veda eden Yalancı isimli televizyon dizisi projesinde psikopat ruhlu ve tacizci olan Dr. Mehmet Emir karakterine hayat veren ünlü oyuncu Salih Bademci, Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşan erkek oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Oyunculuk performansı ile adını altın harfler ile yazdıran ve çok uzun soluklu olması da farklı hikayesi ile beğeni toplayan dizide başrol oynayan Salih Bademci, ekranların aranılan yüzü oldu.

Yine bu sene Blu TV'de yayınlanan ve Özge Özpirinçci ile rol alan yetenekli isim Salih Bademci, İlk ve Son isimli yapımda da çok iyi bir oyunculuk performansına imzasını atmıştı. Bunun yanı sıra Netflix'teki Kulüp isimli projede de Selim Songür isimli karakter ile izleyici kitlesine ters köşe yapan ünlü isim, şahane bir performans ortaya koymuştu.

Eğlence dünyasının renkli bir şarkıcısı olan Selim Songür karakteriyle hayranları karşısına çıkan Salih Bademci, bir kurum seyirciye Zeki Müren esintisi de hissettirmişti. Son zamanların en çok konuşulan dizi karakteri olarak öne çıkan ünlü oyuncu, Yalancı’da ise ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta final yapan dizi Yalancı ardından bu defa tiyatro sahnesinde bulunan ünlü oyuncu Salih Bademci, dikkatleri üzerinde topladı. Nurhan Özenen ve Neslihan Arslan ile beraber rol aldığı Fanatik isimli tiyatro oyununun saat 20.30’da bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleneceği bilgisine ulaşıldı.