Bestemsu Özdemir Bodrum'da Görüntülendi ve Dikkatleri Üzerine Çekti

Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, 2021 yaz sezonunda Bodrum'da tatil yapmaya gitti ve ünlü isim tercih etmiş olduğu bikinisi ile dikkatleri üzerine topladı. Konakladığı otelin plajında kameralara yansıyan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, tatilin tadını çıkarırken objektiflere takıldı.

Bodrum tatilinde görüntülenen sevilen oyuncu Bestemsu Özdemir, Yalıkavak'ta bulunan bir plajda görüntülendi ve oyuncunun tercih etmiş olduğu mavi renk bikinisi dikkat çekti. Yeni sezonda ekranlara geri dönmek için hazırlıklar yapan ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta tatil yaptığı sırada deniz ile güneşin tadını çıkardı ve dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü isim daha önce kötü karakterlere hayat vermeyi sevdiğini ve bu durumun kendisine alan yarattığını açıklamıştım. Kötü karakter oynamanın inanılmaz keyifli olduğunu ve oynarken çok eğlendiğini ifade eden Bestemsu Özdemir, kötü oynamayı sevdiğini ve kötünün iyi olduğunu söylemişti.

İyi kız rollerini de oynamanın güzel olduğunu ifade eden oyuncu, kötüye hayat vermenin ise daha fazla alan sağladığını ve daha akılda kalıcı olduğunu belirtti. Kendisi için daha fazla alanın daha fazla şey yapmak anlamına geldiğini ifade eden ünlü isim, bunun da bir avantaj olduğunu söyleyerek rol tercih hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve fazla sayıda takipçisi olan oyunculara daha fazla rol verilmesi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sosyal medyanın televizyonda karşılığı olmadığını belirtti. Milyonlarca takipçisi olan oyuncuların beyaz ekranda karşılık bulamadığını ifade eden ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalarla gündemde yer aldı.

Televizyon ile Instagram'ın ayrı bir şey olduğunu tüm sektörün fark ettiğini ifade eden Özdemir, sosyal medyanın farklı bir dünya olduğunu aktarmıştı. Milyonlarca takipçisi bulunan oyuncuların televizyon ekranlarında karşılık göremediği çok sayıda proje olduğunu ifade eden oyuncu, yapmış olduğu konuşma ile sosyal medya ile televizyonun birbirinden bağımsız olduğunu dile getirmişti.