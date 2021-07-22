Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun Aşk Tatili

Sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti rotalarını Çeşme’ye çevirdi ve deniz ile güneşin tadını çıkardı. Çift, önceki gün denizde romantik anlar yaşarken Can Bonomo ile Öykü Karayel'in romantik dakikaları da gazeteciler tarafından görüntülendi. Ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğarken keyifli halleri ile de dikkatleri üzerine topladı.

2018 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Öykü Karayel ile başarılı sanatçı Can Bonomo bir süre önce dünyaya gelen bebekleri Roman ile beraber Çeşme'ye tatil yapmaya gitti. Plajda objektiflere yansıyan ünlü çift sıcaktan bunaldığı zaman denize girip ferahladı. Kendilerini serin sulara bırakan Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti dalgaların arasında eğlenmeye başladı ve ikilinin romantik anları da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çift bir ara birbirlerini öpücüklere boğarken gazeteciler de çiftin romantik dakikalarını görüntülemeyi ihmal etmedi. Başarılı oyuncu Öykü Karayel leopar desenli bir mayo tercih ederken eşi Can Bonomo da kendisini suda havaya kaldırdı. Bir süre önce dünyaya gelen bebekleri Roman ile beraber Çeşme'de tatil yapan çiftin neşeli halleri de sevenlerine mutlu etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İzmir'in Çeşme ilçesinde tercih eden ünlü çift Öykü Karayel ile Can Bonomo, önceki gün kamera karşısına geçip keyifli hallerini fotoğraflamıştı. Karayel, eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken “mutlu bayramlar” notunu yazmayı da ihmal etmemişti. Sevilen oyuncu Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması büyük ilgi görürken oyuncunun takipçileri de fotoğrafı beğeni yağmuruna tutmuştu.

34 yaşındaki başarılı şarkıcı Can Bonomo oğlu Roman’ın dünyaya gelmesi ile birlikte ilk kez baba olma duygusunu tatmış ve bu duygunun çok başka bir şey olduğunu söylemişti. Kendisini bıraksalar saatlerce oğlu Roman ile konuşabileceğini açıklayan ünlü sanatçı, oğlunun tıpkı kendisine benzediğini de söylemiş ve adeta kendisinin kopyası gibi olduğunu belirtmişti.