Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 3. Bebeklerinin Adını Açıkladı

Ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç tatil yaptıkları Bodrum'da kameralara yansıdı ve gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. 3. kez anne babalık duygusunu tadacak olan ünlü oyuncular kız bebek bekledikleri haberini sevenleri ile paylaşmıştı. Son olarak ise kız bebeklerine verecekleri ismi açıklayan çift magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç önceki gün Gümbet'te kaldıkları otelde kameralara yansıdı ve kısa bir röportaj verdi. Ünlü çiftin kız bebek heyecanı yaşadığı görülürken başarılı oyuncu Halit Ergenç hissettiklerini “Güzel ve değişik bir duygu” olarak tanımladı. Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel ise “Korku var korku. Halit'te korku var” şeklinde ifadeler kullanarak muhabirleri güldürdü. 3. defa baba olacak olan Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'in heyecanının ve beklentisinin inanılmaz olduğunu söyledi. “İnşallah kızımızı kucağımıza alacağız” şeklinde ifadeler kullanan ünlü çift, keyifli halleri ile hayranlarını da mutlu etti.

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Bergüzar Korel, dünya alarak çok zor bir süreç yaşadıklarını ve artık her şeye şükreder hale geldiklerini söyledi. Kız bebek haberinin hiç beklemedikleri bir anda sürpriz bir şekilde geldiğini dile getiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, “Allah nasip etti” dedi. Bundan sonra ise kendilerine laf söylemenin düşmeyeceğini ifade eden Bergüzar Korel, Allah'ın onun gücünü vereceğini düşündüğünü söyledi.

3. bebek haberini kısa bir süre önce hayranlarıyla paylaşan Bergüzar Korel, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Son olarak ise kızlarına “Leyla” ismini vereceklerini açıklayan ünlü oyuncu her zaman Leyla ismini çok sevdiğini ve hep hayalinde olduğunu belirtti. Çok mutlu olduklarını da söyleyen Korel, hamileliğinin rahat geçtiğini ifade etti. Erkek bebek hamileliğinin ise daha zor ve ağrılı geçtiğini açıklayan başarılı oyuncu, mutlu olması sebebiyle sevenlerini de mutlu etti.