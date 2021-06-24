PTT Ortak Oldu, Hemen Kampanya Başlattı! 10000 20000 ve 40000 TL Veriliyor! Rekor Başvuru Bekleniyor

PTT yapmış olduğu duyuru ile birlikte, daha önceki yıllarda da yaptığı kredi kampanyasını tekrar başlattığını duyurdu. PTT üzerinden kredi alacak kişiler için Aktifbank ortaklığında kredi kampanyası başlıyor. Aktifbank ve PTT anlaşması sonrası, özellikle bankalarda kredi alamayan kişilere, bu krediler verilecek. 10 bin TL ihtiyacı olan kişi ile 40 bin TL ihtiyacı olan kişiler aynı kredi kampanyasına katılarak ne kadar onay alacaklarını görebileceklerdir.

PTT kredisi, son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Özellikle emekli olan kişilere PTT üzerinden maaş almaları durumunda sicili bozuk olsa da onay veriliyot. PTT kredisi başvurusu yapmak isteyenler, daha önce sadece banka şubelerine giderek başvuru yapıyordu. Şimdiler de ise internet üzerinden veya SMS atarak kredi başvurusu yapılabilecektir.

SMS ile Nasıl Onay Alınır?

Kredi başvurusu yapmak isteyenler SMS ile kredi başvurusu yapabileceklerdir. SMS ile kredi onayı alan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredilerini kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına giriniz ve KREDİ yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazın. Bu şekilde kredi başvurusu yapılmaktadır. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını PTT'den alıyorsa, PTT yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK numarasını 3050'ye mesaj atabilirler. Bu şekilde bankanın kredi kampanyasına katılmış olursunuz. Kredi kullanacak olan kişiler, onay alırsa hemen genel müdürlük arayacak ve krediyi nerede kullanmak istediğinizi söyleyecek. PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler, ev veya iş adreslerinde bu kredileri kullanabilirler.

İnternetten Anında Onay Veriliyor

Aktibank N-Kolay kredisi kampanyası olarak yapılan bu kampanyada, N-Kolay kredisi başvurusu ayrıca internet sitesinden de yapılıyor. nkolaykredi.com.tr adresine girerek, başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Başvuru yaptığınız sayfa sonrasında kredi sonucu ne kadar onay alacak sizlere gösterilecektir.

Kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankalardan kredi onayı alamama durumlarında başvuru yapacakları yer, Aktifbank oluyor. Banka kredi notu düşük olan kişilere onay verdiği için faiz oranları diğer bankalar ile karşılaştırdığınız zaman daha yüksek oluyor. Banka en fazla 36 ay vadeye kadar verirken, sadece ihtiyaç kredisi için kampanya yapıyor.