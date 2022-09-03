Bel Egzersizleri Nelerdir, Bel Nasıl Güçlendirilir?

Core bölgesi karın bölgesinde bulunan kaslar, omurga sisteminin arka tarafı ve bağlar, kemikler, eklemler ve disklerin olduğu bölümdür. Yapılan her harekette bel kasları harekete geçer ve bu sistemin işleyişi bedenin bükülmesine, dönmesine, uzanmaya ve bedenin eğilmesine yardımcı olur. Günlük aktiviteler esnasında bedenin bulunduğu sistem desteklenir. Günlük aktiviteler sırasında omurgayı destekleyen kaslardaki dengesizlikler, sıkılıklar ve güçsüzlükler omurgayı desteklemeyi zor bir hale getirmektedir.

Vücudun bazı bölümlerini iyileştirmek için tercih edilen sağlığı korumak için yapılan tekrarlanan ve planlı olarak gerçekleşen fiziksel aktiviteler egzersiz olarak isimlendirilmektedir. Burada belli olduğu üzere egzersizler bir amaç üzerine yapılır ve amaçsız olarak yapılan egzersizler vücudu yormak ile birlikte egzersiz olarak isimlendirilmez.

Doktorlar ya da işini bilen uzmanlar tarafından tavsiye edilen egzersizlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Fakat doktora danışmadan yapılan egzersizler bazı durumlarda ise zararlı etkiler gösterebilmektedir. Bilinçsizce egzersiz yapılmamalıdır aksi takdirde bu durum sağlığı tehdit edebilir. İstenilen şekilde ve ihtiyaç olanına göre egzersizlerin yapılması bilinçsizce yapılan egzersizlere göre daha fayda verici olmaktadır. Bunun yanı sıra pek çok hastalık egzersiz yapılması sonucunda yenilebilir. Bu duruma örnek olarak obezite ile mücadele gösterilebilir. Egzersiz yapmak obezite ile mücadele edildiği durumda çok güçlü bir silah olmaktadır ve oldukça fayda gösterecektir. Bununla birlikte egzersiz yapılarak kanser ve kanser sonucunda ortaya çıkan bazı olumsuzlukların da önüne geçilebilir.

Hayatlarının bir bölümünde günlük yaşantılarını bozan bel ağrıları çekmekte olan yetişkinlerin %90'ı bu durumu atlatmak için bel egzersizleri yapmaktadır. Bu egzersizleri yapan kişilerin büyük bir kısmı ise uzun vadeli bir problem yaşamadan iyileşebilmektedir. Güçlendirici egzersizler tekrardan bel ağrıları çekme risklerini de azaltıcı özellik gösterir.

Çeşitli yollar bu bölgeyi güçlendirmek için mevcuttur ve egzersiz ağrıya göre şekillenebilir. Nasıl hissedildiği ve genel anlamda fitness düzeyine bağlı olarak yapılacak olan egzersiz de değişiklik gösterebilir. Bu sebeple egzersiz programına başlamadan önce bu konunun doktorunuz ile görüşülmesi gerekmektedir. Bel ağrılarını tedavi etme konusunda uzman olan fizyoterapistler ihtiyaca uygun olan egzersiz programı geliştirir ve bu konuda yardımcı olur. Sizler için haberimizin devamında omurgayı korumak, desteklemek ve bel ağrılarını engellemek için tüm düzeyde insanlara uygun olan hareketleri yazdık.

Havuz yürüyüşü herkes için uygun olan ve kasları geliştirmek için tercih edilen hafif bir yol olmaktadır. Suyun gücüne karşı hareket etmek kasları güçlendirir ve kalçalar, bilekler, ayaklar ve dizler suyun gücünü kullanarak kolay bir şekilde hareket eder.

Tavsiye edilen ikinci egzersiz yöntemi egzersiz topudur ve bu egzersizin nasıl yapılacağına dair pek çok kaynak bulunmaktadır. Kaynak olarak internetin kullanılması durumunda çeşitli egzersiz dersleri videoları ve egzersiz toplarının nasıl doğru şekilde kullanılacağı gösterilecektir. Oldukça basit görünen bu egzersizler pratik yapıldığı zaman daha zor seviyelere de ulaşabilir.

Orta ve zor seviyelerde de olan yer egzersizleri arasında yan plank bulunmaktadır. Bu egzersize yeni başlayanlar dirseklerini kullanarak bu hareketi yapabilir. Fakat daha sonra ellerin üzerinde durulması gerekir. Sol kol yanınızda olacak şekilde sağ kol düz tutulur ve kişiler kendilerini yukarı kaldırır. Bu egzersiz yapıldığı sırada dikkat edilmesi gereken nokta bedenin düz bir çizgi halinde olmasıdır.