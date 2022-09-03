Soğan Suyunun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır?

Mucize içecekler arasında yer alan, her derde deva olan ve pek çok sorunla çare sunan soğan suyu arı ısırıklarından uykusuzluğa kadar pek çok probleme çare olur. Diğer taraftan kokusu sebebiyle göz yaşartıcı bir etkiye sahip olabilen soğanlar tıbbi bir bitki olması sebebiyle uzun süredir kullanılmaktadır ve yemeklerde de tercih edilir. İçeriğinde bulunan maddeler sebebiyle kolesterol karşıtı ve kanser karşıtı olan soğan eski zamanlarda kira ödemede bile faydalı olmuştur.

Çok farklı çeşitte içerisine besin bulundurmakta olan soğan suyu magnezyum, folik asit, kalsiyum, fosfor ve demir açısından oldukça zengindir. Kanser karşıtı özelliklere de sahip olan soğan suyunun içerisinde bulunan eser miktardaki kükürt oldukça yardımcı olur.

Lif kaynağı özelliği olması ile de bilinen soğan bağırsaklardaki faydalı bakteriler için besinler sunar. Sağlıklı bağırsak hareketlerini destekler ve sindirimin iyileşmemesini de sağlamaktadır.

Alerjileri ve astımı engelleme özelliği taşıyan soğan, bağırsaklar tarafından kolay bir şekilde emilir ve dolaşımda uzun süre boyunca kalır. Dolayısıyla uzun bir süre kalması sebebiyle alerjilere karşı koruma sağlayan soğan suyu solunum yolu bozukluklarına iyi gelmektedir.

Solunum problemlerine, soğuk algınlığına ve balgama etkili olan soğan içerisinde bulunan güçlü yağlar sayesinde mukusun tekrardan oluşmasını engellerken dışarı atılmasını da sağlar. Metabolizma enfeksiyonlarına karşı yüzyıllar boyunca kullanılmakta olan soğan tıkanma, bronşit ve öksürük gibi problemleri gidermek için de tercih edilmiştir. Bununla birlikte pişmemiş soğan tüketmek hastalıklardan korumaya çok yardımcı olur.

Sağlıklı bir iskelet sistemine sahip olmak için gerekli olan soğan kemik kaybına engel olan bileşenlere sahiptir ve pek çok insan tarafından tercih edilir. Soğan tüketmeleri özellikle menopoz döneminde bulunan kadınlar için de önerilen bir durumdur.

İçerisinde bulunan kükürt sebebiyle saçlara da iyi gelmekte olan soğan suyu saçlarının hızlı bir şekilde uzamasını sağlar. Saç derisine ve saçlara haftada iki kez olmak üzere kullanılması tavsiye edilen soğan suyunu yıkadıktan sonra ise koku kalmayacaktır.

Pişmiş ve ham haliyle pek çok cilt sorunun tedavisinde kullanılmakta olan soğan cilt katmanlarındaki kan dolaşımına da iyileştirici özellik gösterir. Bal ile karıştırılan soğan daha sonra çatlakları tedavi etmek için de kullanılabilir. Düzenli olarak soğan tüketimi kan şekerinin düşmesini sağlamak ile birlikte açlık şeker düzeyini de azaltıcı özellikler göstermektedir.

Kolesterolü düşürdüğü bilinen soğan düzenli tüketilmesi sonucunda kalp damar sağlığına iyi gelir. Vitaminlere sahip olan ve içeriğinde kükürt bulundurması sebebiyle tercih edilen soğan inmeleri engeller ve kalp krizini durdurmaya yardımcı özellik gösterir.

Neoplazma gelişimine karşı koruma sağlayan soğan içerisinde çok farklı tipte sülfit bulunmaktadır. Düzenli tüketim sonucunda soğan kanser gelişim riskini de azaltmaktadır. Soğanın ağız enfeksiyonlarını önleme konusunda da oldukça başarılı olduğu bilinmektedir ve bu sebeple dişlerin aşınmasına da engel olmaktadır. Bakterilere karşı koyan soğan diş ağrısı bulunuyorsa tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra tadı, rengi, hacmi ve şekli bakımından değişkenlik gösterebilen soğan beyaz, kırmızı ve sarı renklerde görülebilir. Farklı aromalara da sahip olan soğan ekildiği döneme göre baharatlı, keskin sulu ve tatlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yoğun bir besin olan soğan düşük kalorilidir ancak yüksek besin değerine sahiptir. Bununla birlikte bol mineral, vitamin içerir ve antioksidan özellik gösterir.