2 bankadan yeni haber var, Bankalardan 30.000 TL ödeme hemen veriliyor, Kaçırmayın...

Bankalar üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşları 2 bankadan, duyuru paylaşıldı.

30000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kredi kampanyasında 2 banka üzerinden sizlere, ödemeler verilecek ve ihtiyaç kredisi, ödemeler hesaplarınızı yatırılarak kullandırılacaktır. 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteriler olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilirken, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor.

30000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için ay sonuna kadar bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyasından yararlanacak olan tüm vatandaşlara istedikleri zaman kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan kredileri, internet üzerinden de mobil uygulamaları ile birlikte kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirebiliyorlar. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa, şubelere giderek işlemlerini hemen yapabilir. Aynı zamanda SMS ile kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde de kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Yapı kredi bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi servisiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirirken, aynı zamanda da banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde ödemeler alabiliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 3 ay ertelemeli olarak alacağınız İhtiyaç Kredilerinde şartlara uygun olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemeleri hemen gerçekleştiriliyor.