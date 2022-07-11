Bakanlık, Yeni Destekleyici Aşı Randevularının Açıldığını Söyledi

COVID-19 rakamları tekrar yükselirken, Sağlık Bakanlığı enfeksiyon sayısındaki düşüşü artırmak amacıyla güçlendirici atış randevuları açtı. BioNTech, Sinovac veya Turkovac aşılarından biri, 65 yaş ve üstü ve riskli gruptakiler için altıncı doz olacak olan güçlendirici atış için seçilebilir.

En az 6 ay önce BioNTech aşısı olanlar güçlendirici iğneyi alabilecekler.

“Son aşılamalarından bu yana 6 ay geçmişse, 50 yaş üstü ve yüksek risk grubundakilerin güçlendirici atış yapmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.”

Bu grup özellikle temasların artacağı Kurban Bayramı tatilinden başlayarak kendilerini korumalıdır" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omikron varyantına bağlı COVID-19 vakalarının arttığını belirtti.

Virüsün yeniden ön plana çıkmaya başladığını belirten Koca, ”Son dozun üzerinden altı ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaya başladı." dedi.

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs istatistiklerinde 27 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de toplam 57.113 COVID-19 vakası bildirildiğini ve 25 COVID-19 hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Son zamanlarda COVID-19 vakalarındaki hızlı artışa rağmen, hiç kimse iki buçuk ay boyunca aşılanmaya gelmedi, uzmanlar, hiç aşılanmayanların veya eksik bir dozu olanların güçlendirici atış yapması gerektiğini yineledi.

Uzmanlara göre, iki doz jab alanların oranı ülke genelinde yüzde 85,5 iken, üçüncü dozda istenen seviyeye ulaşılamaması en büyük risk.

İstanbul'daki özel bir hastanede görevli bir yetkili, aşıya olan talebin azalması nedeniyle randevuların haftalık olarak planlandığını belirterek, mRNA ve inaktive aşı randevularının açıldığını belirtti.

İstanbul Aile Hekimleri Birliği başkanı Serkan Özbakış, altıncı dalganın çok zor olacağını belirterek, ”Geçen hafta iş yükümüzün önemli ölçüde artmasıyla birlikte COVID-19 vakalarının sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz." dedi. Özbakış, BioNTech ve Sinovac aşılarına sahip olmamıza rağmen toplumumuzda aşılanmanın öneminin ihmal edildiğini söyledi.

“Tek bir şişe altı kişi için aşı içeriyor. Seyreltildiğinde altı saat içinde kullanılması gerekir, aksi takdirde boşa gider." diyen uzman, Turkovac için beşinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.