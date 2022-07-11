Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Amerika Gezisine Çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayı sonlarında Venezuela, Arjantin ve Meksika'yı kapsayan Latin Amerika'ya bölgesel bir geziye çıkacak. Cumhurbaşkanının Meksika'ya yaptığı son ziyaret Şubat 2015'te ve Kasım 2018'de Arjantin'e G20 zirvesi için yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir açılım yaratması bekleniyor. Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretinden bir buçuk ay sonra Venezuela'yı ziyaret edecek. Venezuela'daki toplantılarının gündeminde 54'e yakın ikili işbirliği anlaşması yer alacak.

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 7 Haziran'da Türkiye ziyaretinde bir araya geldi.

Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ”Venezuela ile ülkemiz arasında özellikle ticaret, enerji, madencilik, inşaat, sağlık, tarım ve turizm alanlarında geniş bir işbirliği potansiyeli var." dedi.

Venezüella lideri Türkiye'den yatırımcıları turizm, madencilik, sanayi, lojistik, bankacılık, petrol, altın ve kömür yatırımları için Venezüella'ya gelmeye çağırdı. “Size garanti verebilirim bu konuda. Yasal olarak, politik olarak, size tüm garantileri veriyorum, "dedi Maduro.

Türkiye, ABD'nin Maduro hükümetine yönelik yaptırımlarına rağmen Venezuela ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkeler arasında yer aldı. Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik stratejik genişleme politikasını sürdüren Türkiye, 17 büyükelçiliğiyle bölgenin en büyük diplomatik ağlarından birine sahiptir.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da açılacak yeni büyükelçilikle bu sayı 18'e çıkacak. Artan diplomatik varlığı ile ekonomik ilişkilerini güçlendiren Türkiye, bölgedeki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkardı.

Erdoğan Kurban Bayramı için tebrik alışverişinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların Kurban Bayramı tatili için çok sayıda yabancı cumhurbaşkanı ile selamlaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Felix Tshisekedi, Başbakan Demokratik Cumhuriyeti'nin Başkanı ile telefon görüşmeleri vardı Kırgızistan Sedir Japarov, Tanzanya Samia Suluhu Hassan, Lübnan'da Necip Mikati, Türk Kıbrıs Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani Başkanı Başkan Başbakan Cumhurbaşkanı, Pakistan Şahbaz Şerif, Başkan.