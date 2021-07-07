Bakan Koca Duyurdu! 3 İlde Delta Plus Vakası Görüldü

Yeni tip koronavirüs Delta Plus varyantının ülkemizde 3 farklı ilde 3 kişide olmak üzere görüldü bilgisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Açıklanan 3 il arasında İstanbul bulunduğunu fakat Ankara'nın olmadığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, diğer iki kenti ise henüz açıklamadı. Koronovirüsün Delta Plus varyantının görüldüğü kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantında da sayıların 284’lere kadar çıktığı bilgisini duyurdu.

Ülkemizde Delta Plus varyantının 3 farklı ilde görüldüğünü açıklayan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Vakalardan birinin İstanbul'da tespit edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı, diğer iki kenti ise açıklamaması ile dikkatleri üzerine çekti.

Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta Plus varyantı hakkında önemli bilgiler vatandaşı ile paylaştı. Güncel olarak odaklanılması gereken konunun aşı olduğunu ifade eden Koca toplumsal bağışıklığın oluşması adına en az yüzde 70 oranında aşılama yapılmasının gerektiğini bildiklerini ifade etti. Bu sebeple tüm illeri harekete geçirerek bütün teşkilatımızın aşıda nerede olduğunu görmesi gerektiğini söyledi. Sşılama oranlarının bazı illerde ise oldukça düşük olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı, gerektiği zaman vatandaşın ayağına giderek aşıyı yapılması gerektiğini duyurdu. Bakan Fahrettin Koca’nın koronavirüs varyantı hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve bayram zamanı ile ilgili söyledikleri…

Bayram zamanında bir hareketlilik olacağını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram öncesinde 18 yaş üzeri olan vatandaşların en az yüzde yetmişinin aşılanmasını istediklerini belirtti. Bu sebeple illeri sınıflandırdıklarını ifade eden Sağlık Bakanı 75 üzeri mavi, yüzde 55 üzeri turuncu, yüzde 65 üzeri sarı ve yüzde 55'in altının ise kırmızı olduğunu ifade etti.