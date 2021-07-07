Emekli Maaşlarını Bankalardan Çeken Kişilerin Nefes Alacağı Nakit Kampanyası Limitleri Yükseldi, En Fazla 2000 TL

Ülkemizdeki kamu ve özel bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişilere, bankalar sürekli güncel kampanyalar yapıyorlar. Emekli maaşını ödemesini eğer banka üzerinden alıyorsanız, bankalar sizlere devlet desteği ile promosyon veriyor. Daha önce almayanlar hemen başvuru yapabildiği gibi, daha önceden alan kişilerde 3 yılı doldurmuş olması sonrasında hemen destek alabilecekler. Emekli olan kişilere, en az 500 TL en fazla 2000 TL emekli promosyonu verilecektir.

Emeklilerin düzenli olarak aldıkları maaş sonrasında, düzenli bir şekilde promosyon almasını isteyen bankalar, SGK'nın verdiği destekler üzerinden de daha fazla destek vermek için kolları sıvadı. SGK üzerinden emekli maaşınıza göre en az 500 TL en fazla 750 TL promosyon ödeniyor. Bankalar bu verilen desteklerin üzerinden de kendi desteklerine göre limitler belirleyip, emekli maaşı alan kişilere yüksek promosyonlar veriyor.

Bankalar Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

Promosyon almak isteyenlere bankalar, promosyon ile birlikte bazı kampanyalar da yapıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere, 3 ay ertelemeli kredi veriliyor. EFT ve Havale işlemi yapmak isteyenlerden ücret alınmıyor. Aidatsız kredi kartı veriliyor. Ayrıca emekli arkadaşını referans göstererek, kendi bankasına getiren ve maaşını o bankadan almasını sağlayan emeklilere de kişi başı 250 TL'ye kadar destek veriliyor.

Yüksek emekli promosyonu almak isteyenler, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank gibi özel bankalara maaş taşıması yapabilirler. Garanti BBVA 1.500 TL ile 2.000 TL emekli promosyonu veriyor.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 750 TL'ye kadar emekli promosyonu veriyor. Kamu bankalarından maaş alan kişilere ayrıca düşük faizli kredilerde veriliyor. Fibabanka üzerinden, 1000 TL'ye kadar, TEB bankası üzerinden de 1500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir.