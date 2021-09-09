Bakan Koca Açıkladı! Okullar Açık, Tedbirler Güncellenecek

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı bir basın açıklaması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Öğrenciler ile okulların durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceklerini ifade eden Koca, aşı hakkında da önemli ifadeler kullandı. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunu olun çağrısı gerçekleştiren Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında dikkat çeken değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemi kullanılarak düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu ardından yazılı açıklama gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını seyri, aşı programının devamlılığı ve yüz yüze eğitim konularının değerlendirildiğini ifade etti. Hatırlatma dozu hakkında da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz mRNA aşısı olan kişilerin iki doz sonrasında beş altı ay geçmesi ardından hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacaklarının öngörüldüğü şeklinde ifadeler kullandı.

Salgın ortamında eğitim hayatına ara vermeden devam edebilmek için yeni kararlar aldıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaların tamamlandığını da söyledi. Çocukları korumak noktasında ise büyük bir sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Sağlık Bakanı, her vatandaşın hassasiyet içerisinde hareket edeceklerine inandıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu olarak tedbirlerini aldıklarını ve birlikte harekete geçtiklerini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların durumunu da yakından izlediklerini söyledi. Toplantı sonrasında vatandaşlara bilgi paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel olarak tedbirleri uygulama ve izleme döneminde olduklarını ifade etti.

Bilim Kurulu’nda görüşülen bir diğer gündemin de hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmeler ve salgının seyri olduğunu aktaran Sağlık Bakanı, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Virüsün doğası geriye mutasyona uğradığını belirten Fahrettin Koca, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısının yeni varyantları engelleyecek bir çözüm olduğunu anlattı. Bunun yanı sıra, aşılama oranının düşük görüldüğü ülkelerde korana virüsün kolaylık içerisine mutasyona uğradığı söylenildi. O bölgelerden bütün dünyaya yeniden yayılmakta olan mutasyonların insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü şeklinde bilgiler aktarıldı.